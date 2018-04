Giske møter Grande som ønsker stort medieforlik

Trond Giskes første oppdrag som mediepolitisk talsperson for Ap er et møte med kulturminister Trine Skei Grande (V) onsdag for å diskutere et stort medieforlik.

Det er Kampanje som melder at Giske har fått vervet som mediepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Den avgåtte Ap-nestlederen fikk plass i familie- og kulturkomiteen da han vendte tilbake til Stortinget etter sykmeldingen som ble utløst av metoo-anklagene mot ham før jul i fjor.

Giske sier at de store endringene som skjer både i bruk og teknologi gjør at det er nødvendig å se på mediepolitikken med nye øyne.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) møter onsdag ettermiddag de parlamentariske lederne og kulturpolitikerne på Stortinget for å diskutere mulighetene for et stort mediepolitisk forlik. Bakteppet er Mediemangfoldutvalgets rapport og aktuelle saker er finansieringen av NRK, finansieringen av en kommersiell kringkaster, produksjonstilskudd til avisene og innovasjonsstøtte til digitale medier og journalistikk.

Giske, som selv var kulturminister fra 2001 til 2005, sier til Kampanje at Ap kommer til å lytte til hva kulturministeren har å si.

– Deretter skal vi forme vår politikk på bakgrunn av det regjeringen har å legge fram, sier han.

På sin Facebook-side rettet Giske kritikk mot mediene for bruken av anonyme kilder og for stort press da det stormet med metoo-anklager i vinter, men han avviser nå å svare på spørsmål om hans eget forhold til pressen.

(©NTB)

Mest sett siste uken