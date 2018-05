Gitarprodusenten Gibson er konkurs

Produsenten av de legendariske Gibson-gitarene er konkurs, etter å ha slitt med stor gjeld i årevis.

Gibson-gitarene har vært elsket av musikere verden rundt, fra Elvis Presley, BB King og John Lennon, til Jimmy Page i Led Zeppelin, Keith Richards i Rolling Stone og David Bowie.

Da Chuck Berry døde i fjor, ble den elskede Gibson-gitaren hans festet til innsiden av lokket i kisten han ble gravlagt i.

Gibson har siden 1894 hatt sitt hovedsete i Nashville i USA, men tirsdag opplyste gitarprodusenten at de ikke lenger klarer å betjene gjelda og derfor søker om konkursbeskyttelse.

Gibson har lån på rundt 3 milliarder kroner som må innløses i løpet av året. Kreditorene har gått med på å stille ytterligere 1 milliard kroner til rådighet, og dette sikrer inntil videre driften. Gibsons videre skjebne er imidlertid uklar.

– Dette er en av verdens mest kjente merkevarer, sier George Gruhn i Gruhn Guitars i Nashville, en av verdens mest berømte gitarbutikker.

– Merkevaren og selskapets omdømme som gitarprodusent er falmet, men de har på ingen måte avgått ved døden. De er absolutt i stand til å gjenoppstå, mener Gruhn.

Gibson selger årlig rundt 170.000 gitarer verden over, og har en markedsandel på over 40 prosent for dyrere elgitarer.

En av John Lennons Gibson-gitarer ble i fjor solgt på auksjon for nærmere 20 millioner kroner.

(©NTB)

Mest sett siste uken