- Vi er enkelt og greit ikke en «perfekt match», sier Gjyri Helén Werp.

Gjyri Helén Werp slutter i Tine, melder Kampanje.

Werp begynte i stillingen som kreativ leder i Tine i sommer, men sluttet altså etter kun noen måneder.

Werp skriver selv på Facebook at hun har bestemt seg for å slutte i jobben.

«Etter en grundig ansettelsesprosess, legger jeg ikke skjul på at det føles litt rart å forlate en ny jobb etter så kort tid. Men det viste seg ganske raskt at Tine tenkte annerledes enn meg – vi er enkelt og greit ikke en «perfekt match», skriver Werp på Facebook.

Fra KK til Tine



Werp har jobbet 17 år i mediebransjen, med bakgrunn fra Aller Media og Egmont.

Før hun ble kreativ leder i Tine, jobbet hun som redaktør for KK. Nyheten om at hun skulle gå over til Tine, kom i juni 2018.

– Å få mulighet til - i fellesskap med dyktige kollegaer - å bygge en av Norges desidert sterkeste, mest tradisjonsrike og spennende merkevarer inn i fremtiden, blir utrolig spennende. TINE har utallige produkter, tjenester og kanaler som for meg blir veldig inspirerende å utforske og utnytte kreativt og strategisk videre, uttalte Werp i en pressemelding.

- Gjør det av ren forfengelighet



Werp har flere ganger vært tydelig på at hun er opptatt av trening og kosthold, og noen av uttalelsene hennes har skapt overskrifter.

I september la hun blant annet ut et Instagram-innlegg der hun delte et bikinibilde og skrev om sitt forhold til trening og egen kropp:

«Jeg innrømmer det glatt: Jeg trener masse, jeg elsker det, og jeg gjør det av ren forfengelighet. Når du passerer femti, kommer ingenting av seg selv. Tro meg,» skrev Werp.



Da hun i et intervju med Drammens Tidende uttalte at hun trener før og etter jobb fordi «kroppen må holdes på plass», samt at hun ikke tolererer «man-boobs» fra mannen sin - selv om han har passert femti år - reagerte Øystein Hage, redaktør i FiskeribladetFiskaren, i en kronikk i Medier24.

- Først blir vi loset gjennom en glamorøs beskrivelse av en leders hverdag, bestående av trening, suksess og vin. Det er her journalisten gjengir Werps melding til sin ektemann. En melding som vi menn aldri kunne kommet med til våre koner, skrev Hage.



