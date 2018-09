Godt nytt for Trump: Flere jobber enn ventet skapt i USA

Det ble skapt flere jobber enn ventet i USA i august.

President Donald Trump møter mye motbør om dagen, men på et område er nyhetene nesten utelukkende gode: I økonomien.

Amerikansk arbeidsliv ble tilført 201.000 nye stillinger i august, langt over analytikernes forventninger om 191.000 jobber.

Det viser amerikanske arbeidstallene, gjerne omtalt som månedens viktigste tall, for sin betydning for verdens børser.

Donald Trump har tidligere vist til antallet nye jobber i USA som et eksempel på hva han er oppnådd som president. Dette til tross for at oppturen i jobbmarkedet var godt i gang - og vel så det - under hans forgjenger i Det hvite hus, Barack Obama.

Ledigheten ligger stabilt på 3,9 prosent, og lønnsveksten, som i august var 2,9 prosent over nivået i samme måned i fjor, holder takt med inflasjonen, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet fredag.

