Google med stor norsk nyhet

Google begynner i dag utrullingen av Google Assistent i til norske smarttelefoner.

I løpet av de kommende ukene vil Assistent være tilgjengelig på alle kompatible Android- og iOS-enheter i Norge. Det skriver Google i en pressemelding tirsdag.

Google Assistent til Android og iOS er en digital, stemmestyrt assistent som gjør det mulig for folk å snakke med Google. Den gjør det lettere å få ting gjort, enten det er å sende SMS, sette påminnelser, spille musikk, finne ut av noe man lurer på, finne veien eller finne ut hva noe betyr på et annet språk.

Google Assistent er bygget med maskinlæring i bunn og samler alt fra ekspertise innen språkteknologi til funksjonalitet fra for eksempel Google Søk, YouTube, Maps og Kalender på én og samme plass. Det gjør assistenten i stand til å forstå brukerens kontekst og stemme, og håndtere komplekse spørsmål og oppgaver. Assistenten lærer og utvikler seg med bruk, så over tid vil den bli enda bedre.

Google-assistentens personlighet og funksjonalitet er skreddersydd til det norske markedet, og den skal ha lært hva nordmenn liker, synes er moro og er ekstra opptatt av. På Android-enheter aktiveres den gjennom å holde inne hjemknappen eller ved å si «Ok Google». På iOS må brukere laste ned Google Assistents app.

– Vi er ekstremt glade over å kunne rulle ut Google Assistent på norsk, og dermed kunne gi brukere her i Norge en assisterende Google-opplevelse - personlig tilpasset hver enkelt. Våre ingeniører har jobbet hardt for å skape en intelligent stemmeassistent bygget på avansert maskinlæring, som med en lokalt utviklet personlighet og funksjonalitet kan hjelpe norskspråklige brukere å få gjort ting i sin hverdag, sier Country Director Jan Grønbech i Google Norge.

