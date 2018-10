Google varsler betaling for forhåndsinstallerte apper i EU og EØS

Google varsler at mobilprodusenter må betale for å forhåndsinstallerte apper som Gmail, YouTube og Google Maps på telefoner som selges i EU og EØS.

Kunngjøringen fra Google tirsdag er svar på at EU i sommer ila selskapet en bot på 4,43 milliarder euro, om lag 41 milliarder kroner.

EU-kommisjonen mener Google har brukt Android-operativsystemets enorme popularitet på smarttelefoner og nettbrett til å fremme sin egen søkemotor på bekostning av andre søkemotorer.

Google har til nå latt produsenter av Android-baserte mobiltelefoner forhåndsinstallerte Googles populære apper gratis.

Google kunngjorde også tirsdag at selskapet vil la mobilprodusenter installere tredjeparters versjoner av Android.

De to endringene som selskapet nå varsler, finner sted for å etterfølge EUs krav fra juli. Google opplyser at det er nødvendig for å dekke opp for tapte inntekter som følge av EU-boten.

– Siden forhåndsinstallering av Google Search og Chrome sammen med våre andre apper har hjulpet oss til å finansiere utviklingen og gratis distribusjon av Android, innfører vi en ny lisensbetalingsavtale for mobiltelefoner og nettbrett som selges innen EU-området, heter det i en uttalelse fra selskapet.

EU-kommisjonen har gitt Google frist til utgangen av oktober med å få på plass endringene, men Google har varslet anke, en prosess som kan ta flere år.

Mest sett siste uken