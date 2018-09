Graver den hittil lengste jernbanetunnelen i Norden - se gjennomslaget direkte

Maskinene har tygget seg gjennom ni kilometer fjell på veien mot det som skal bli Nordens lengste jernbanetunnel. Se direktesending klokka 11.

OSLO (Nettavisen): Den nye tunnelen skal gi ti minutter kortere reisetid mellom Oslo og Ski og stå ferdig i 2021. Tirsdag er Norges nye samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) på plass for å se boremaskinene få gjennomslag.

Bane Nor skal sende direkte når de to tunnelboremaskinene Eufemia og Ellisiv - hver på 2400 tonn - bryter gjennom fjellet nær Middelalderparken i Oslo.

Oversiktsbilde fra Oslo S mot Ekebergåsen viser hvor Follobanen skal gå.

Etter gjennomslaget har de to maskinene lagt bak seg ni kilometer her i nordlig retning. Den samme strekningen skal tilbakelegges av to sørgående maskiner til neste år. De fire maskinene skal sammen gravde den hittil lengste jernbanetunnelen i Norden, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Fakta: Dette er Follobanen

Den nye Follobanen blir 22 kilometer lang.



Bane Nor skal sørge for dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid.



Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel med 11 minutters reisetid.

(Kilde: Bane Nor)

Follobanen skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski og er en del av InterCity-satsingen. Gjennomslaget tirsdag er det første gjennomslaget for tunnelboremaskinene i prosjektet, som strekker seg fra Oslo til Ski i Akershus og inkluderer den 20 kilometer lange tunnelen.

Tunnelboremaskinene (TBM) som brukes er produsert av tyske Herrenknecht, er 150 meter lange og har en diameter på 9,96 meter.

BORER I FJELL: Fire tunnelboremaskiner skal bore mesteparten av Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Hver er på 2400 tonn og har en diameter på 9,96 meter.

