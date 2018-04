Greske sykepleiere til streik mot kutt i helsevesenet

Greske ansatte trapper opp streikene mot kuttpolitikken. Onsdag var det sykepleiernes tur, to dager etter at ansatte i statlige kraftselskaper forlot arbeidet.

Fagforbundet for greske helsearbeidere, POEDIN, opplyser at det kun er akuttjenestene ved landets sykehus som opprettholdes.

Streiken er en protest mot stadig lavere lønninger og dårligere arbeidsforhold, samt budsjettkutt som også rammer pasientene hardt. Ifølge POEDIN er 70 prosent av det medisinske utstyret i Hellas nå utdatert. En enkelt sykepleier må håndtere 40 pasienter, og mange ansatte oppgis å være overarbeidet.

– Vi har 800.000 avspaseringsdager til gode, fastslår fagforbundet.

Siden 2010 har anslagsvis 18.000 unge leger og tusenvis av sykepleiere forlatt Hellas for å finne arbeid andre steder. Flesteparten har dratt til Storbritannia, Tyskland og landene rundt Persiabukta.

Mandag gikk ansatte i det statlige kraftselskapet DEI til en to dager lang streik i protest mot at landets varmekraftanlegg skal selges. En privatisering av deler av DEI var en av betingelsene for det tredje kriselånet som Hellas har måttet ta opp for ikke å gå tom for penger.

Låneprogrammet utløper i august, og etter det er det meningen at den greske stat skal kunne ta opp lån på de ordinære finansmarkedene.

Siden finanskrisen rammet i 2010, har grekere i snitt fått redusert inntekten sin med en firedel.

(©NTB)

Mest sett siste uken