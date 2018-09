Grimstad kommune kan få regning på nær 100 millioner hvis kraftspekulant går konkurs

Dersom kraftspekulanten Einar Aas går konkurs, kan han ha krav på å få tilbakeført over 208 millioner kroner i innbetalt skatt, ifølge Agderposten.

Grimstad kommune risikerer måtte dekke 98,3 millioner kroner av skatteregningen, viser beregninger Agderposten har fått utført.

Aas hadde ifølge avisen en nettoinntekt på 823,8 millioner kroner i toppåret 2016. Skatteinnbetalingen beløp seg til 226,8 millioner kroner. Aas skal imidlertid ikke ha innbetalt skatt på alminnelig inntekt for 2017.

Beregningene viser videre at Aust-Agder fylkeskommune kan få 22,1 millioner kroner av den mulige skatteregningen, mens staten må ut med 87,8 millioner.

Avviser et krav

Einar Aas startet med kraftspekulasjon i 2001 og har siden dette året betalt inn over 1 milliard kroner i skatt til kommune, fylkeskommune og stat. Grimstad kommunes andel ligger et sted mellom 400 og 500 millioner kroner, ifølge avisen.

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim i Grimstad kommune ønsket tidligere denne uken ikke å kommentere saken, men kommunen har så langt avvist det mulige tilbakebetalingskravet. Dersom Einar Aas får tilbakebetalt nesten 100 millioner kroner i innbetalt skatt til Grimstad, vil det kunne bety en svekket tjeneste for innbyggerne.

Skatterettsadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm fastslo overfor E24 torsdag at Aas kan han ha krav på å få tilbakebetalt tidligere innebetalt skatt dersom han går konkurs i år. Da vil han kunne benytte seg av skatteregelen om tilbakeføring av underskudd, noe som betyr at han kan få tilbakebetalt skatt tilbake til skatteåret 2016.

Plan for salg av verdier

Ifølge Dagens Næringsliv ble Aas' advokater og Nasdaq Clearing fredag kveld enige om at Aas og kreditorene sammen skal legge fram en plan for hvordan hans eiendommer, aksjer og andre verdier skal selges ut. Målet er å dekke så mye som mulig av tapene på til sammen over en milliard kroner som de andre markedsaktørene har måttet bære.

Torsdag for en uke siden opplyste Aas i en pressemelding at han trolig er personlig konkurs etter at han hadde satset på at forskjellen mellom norske og tyske kraftpriser skulle bli mindre. Isteden ble forskjellen mye større.

Dermed kunne Aas ikke lenger stille sikkerhet for sine posisjoner, og kraftbørsen Nasdaq Clearing endte med å tvangsselge porteføljen hans. Nasdaq har siden forsøkt å få dekket så mye som mulig av det Aas skylder.

I ettertid har advokatfirmaet Wikborg Rein tatt kontroll over Aas mange eiendommer, og han har selv fryst verdiene i alle eiendommene, skrev Dagens Næringsliv onsdag.

