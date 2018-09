Gullsmed har laget egen knapp på kassa som gir bompengerabatt

Gullsmed Snorre Flatheim er sint. Han lager en egen knapp for bompengerabatt på kasseapparatet.

– Ja, jeg skal ha en egen bompengeknapp. Jeg er skikkelig forbanna, sier gullsmed Snorre Flatheim, som driver butikken Sølvsmeden på Sølvberget i Stavanger sentrum. Det skriver Stavanger Aftenblad tirsdag.

Mandag åpner de nye bompengeringene, deriblant en rundt Stavanger sentrum. Fra samme dag vil Flatheim ha en bompengeknapp på kasseapparatet.

Hvis kundene svarer ja på spørsmålet om de har betalt bompenger på veien til butikken, så får de 22 kroner i avslag. 22 kroner er det beløpet som bilistene må betale utenom rushtiden, før rabatt.

Gullsmeden mener bompenger er en uting og at det er statens oppgave å bygge veier for penger som kommer inn gjennom vanlig skatte- pg avgiftsinngang, skriver Stavanger Aftenblad.

Flatheim mener også det er riv ruskende galt når bilister i Norge allerede betaler mer enn det de får igjen.

Han mener det også er et stort paradoks at bompengestrekninger budsjetterer med trafikkøkning, mens politikerne jobber for trafikknedgang i sentrum.

Sølvsmeden på Sølvberget ligger sentralt i Stavanger noen steinkast fra Byparken og Vågen.

