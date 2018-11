Gustav Magnar Witzøe (25) har tjent 16 milliarder kroner på 10 måneder

Salmar tar fullstendig av på børsen. Siden februar har Gustav Magnar Witzøe (25) i snitt tjent elleville 1,6 milliarder kroner i måneden

Salmar tar fullstendig av på børsen fredag etter at selskapet la frem nye kvartalstall.

Aksjen er opp åtte prosent til sitt høyeste noensinne og selskapet er nå priset til 55,7 milliarder kroner.

Rundt halvparten av disse pengene tilhører selskapets storeeier Gustav Magnar Witzøe (25).

Ettersom selskapets aksje har fordoblet seg siden februar, betyr det at Witzøe har tjent drøye 16 milliarder kroner på de siste ti månedene, altså en gjennomsnittlig avkastning på 1,6 milliarder kroner i måneden.

Oppgangen kommer etter at Salmar la frem kvartalstall for tredje kvartal i år.

Gode tall

Selskapet la frem et operasjonelt driftsresultat for driften i kvartalet på 939,1 millioner kroner. Det er en oppgang fra 801,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

- God drift og sterke biologiske prestasjoner har bidratt til at Salmar leverer et sterkt finansielt resultat. Resultatet er muliggjort av iherdig innsats fra våre ansatte som har bidratt til kostnadsreduksjoner, god prisoppnåelse samt effektivitetsforbedring innen slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar i en melding.

BØRSHOPP: Salmar er nå verdt 56 milliarder kroner. Over halvparten tilhører Gustav Magnar Witzøe.

Samlede driftsinntekter for Salmar endte på 2,8 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,7 milliarder i 3. kvartal 2017. Slaktevolumet var 36 100 tonn, mot 34 000 tonn i tredje kvartal 2017.

Var den rikeste

I 2016 var Witzøe, på grunn av den enorme Salmar-formuen, Norges rikeste mann. Skattetallene for 2017 viste imidlertid et kraftig fall i formuen. Ifølge 2017-tallene var Witzøe nå kun god for litt over en milliard kroner, og slik må betale mye mindre i skatt.





Endringene skyldes at familiens investeringsselskap Kverva har vært igjennom en omfattende omorganisering. Les også: Skrell for milliardarvingene – Reduksjonen er en følge av de reglene som gjelder ved denne type omorganisering. Som følge av de reglene som gjelder ved omorganisering brukes lavere verdier enn de ligningsmessige verdiene, sier daglig leder Helge Moen i Kverva til DN.

En kjapp titt på børskursen til Salmar indikerer at disse oppførte tallene trolig er sterk undervurdert. Witzøes eierandel i Salmar er verdt 28 milliarder kroner, mer enn hva Norges offisielt rikeste mann, Kjell Inge Røkke, sto oppført med.











I sommer ble det kjent at Witzøe prøver seg som kampanje- og catwalkmodell.





















Se dette innlegget på Instagram 👀👀 Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) Jan. 13, 2018 kl. 7:05 PST





Se dette innlegget på Instagram Straight up Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) Des. 22, 2017 kl. 5:47 PST









Se dette innlegget på Instagram 🎅🏾 Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) Des. 28, 2017 kl. 11:38 PST

