Gustav Magnar Witzøe (25) tjener milliarder på laksefesten

Norges rikeste person blir stadig rikere.

Laksegiganten Salmar når stadig mye rekorder på børsen. Tirsdag, første dag etter påske, stiger aksjen 2,6 prosent, til sitt høyeste nivå noensinne.

Aksjen har nå økt svimlende 60 prosent på to måneder. Verdien til selskapet har i dette tidsrommet steget fra 23 milliarder til 37 milliarder.

Det er Gustav Magnar Witzøe (25), Norges rikeste mann, som er største eier i Salmar. Han her en eierpost på 48 prosent gjennom familieselskapet Kverva.

Witzøe arvet eierposten sin i 2013 fra faren, Gustav (65), som i sin tid startet Salmar. Witzøe junior gir sjelden intervjuer, men er aktiv på bildedelingstjenesten Instagram.

Mye rikere

Ifølge skattelistene for 2016 var Witzøe Norges rikeste mann med en formue på 11 milliarder kroner, men børsoppturen til Salmar betyr at han er mye rikere nå.

Siden januar har Witzøe har økt verdien på sin eierandel i Salmar med sju milliarder kroner, slik at den nå er verdt 18 milliarder kroner.

Analytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets omtaler oppgangen til Salmar de siste to månedene som noe helt utenom det vanlige.

- Det er helt ekstremt. Salmar har veldig god kostnadskontroll. De siste par årene har de gjort det litt dårligere enn det vi ventert men de siste kvartalene har de fått kontroll på kostnadene og leverer gode marginer. Salmar er en kvalitetsakse og det blir de belønnet for på børsen, sier Tønseth til Nettavisen.

OPPGANG: Salmar-aksjen stiger kraftig på børsen.

Dyr laks

Også andre sjømataksjer stiger kraftig på børsen, noe Tønseth forklarer med høye laksepriser.

- Det er veldig høye spotpriser i laksemarkedet. Samtidig er aksjemarkedet litt turbulent ellers, så lakseaksjer er en trygg havn, sier han.

Oppgangen i aksjemarkedet er også gode nyheter for andre investorer. Verdens største lakseprodusent, Marine Harvest, der John Fredriksen er største aksjonær, har steget 23 prosent de siste to månedene.

Det betyr at Fredriksen sitter med en papirgevinst på over tre milliarder for sin eierandel på drøye 16 prosent i sjømatselskapet.

Vil falle

Det er imidlertid tegn som tyder på at oppturen kanskje ikke vil vare for lakseselskapene. Den høye lakseprisen handler i stor grad om lavt tilbud av laks, men fra og med mai og juni vil tilbudet øker betraktelig ifølge Tønseth. Da vil også lakseprisene falle.

- En ny, stor generasjon blir tilgjengelig fra mai og juni. Da tror vi lakseprisene vil falle og da vil nok aksjekursen faller også. Ting har gått litt for fort for aksjene den siste tiden, sier Tønseth.

Med andre ord kan mye tyde på Norges rikeste mann ikke blir noe rikere med det aller første.

