Gustav Magnar Witzøe har passert 25 milliarder i formue

25-åringen blir stadig rikere.

Det er kun tre måneder siden Nettavisen skrev om at Gustav Magnar Witzøe (25) var blitt dobbelt så rik på ett år, etter en ellevill børsoppgang på sjømatselskapet Salmar.

Les også: Gustav Magnar Witzøe (24) har økt formuen sin med fem milliarder på fem uker



Nå har formuen passert 25 milliarder kroner, melder Dagens Næringsliv.

Doblet i verdi



Witzøe, som også jobber som modell, eier litt under halvparten av Salmar gjennom familieselskapet Kverva. Han arvet eierposten sin i 2013 fra faren, Gustav (65), som i sin tid startet Salmar.

Det siste året har Salmar-aksjen nesten doblet i verdi, og er i dag verdt rundt 22 milliarder kroner. Familiens samlede verdier har passert 25 milliarder kroner.

Kverva og datterselskapene har i løpet av de siste årene gjort flere investeringer i oppdrettsteknologi. I fjor hadde selskapet et overskudd på rundt én milliard kroner, og fremover vil de fleste av familiens private investeringer gå inn i ny teknologi tilknyttet oppdrett og sjømat.

– Vi bruker energi på å jobbe mot sektorer vi kan en del om fra før, sier Kverva-sjef Helge K. Moen (45) til DN.

Høy lakespris



Ifølge skattelistene for 2016 var Witzøe Norges rikeste mann med en formue på 11 milliarder kroner, hvor nesten alt var var eierposten i Salmar.

Eierposten var verdt 10 milliarder kroner i april 2017, men har nå steget til over 20 milliarder kroner.

Den kraftige oppgangen til Salmar den siste tiden skyldes i stor grad høye laksepriser.

- Lakseprisene hittil i år har vært bedre enn ventet, og det er forventning om at lakseprisen vil stige enda mer i tiden fremover, sa Kjetil Lye, analytiker i Handelsbanken Capital Markets, til Nettavisen i april.

Witzøe uttaler seg sjelden til media, men ga nylig et intervju med Dagbladet Magasinet.

- Folk forventer mye. At jeg skal vite alt mulig, være smart. Ta Petter Northug. Drømmen hans er å bli best i verden. Da jeg gikk på skolen, ønsket jeg mange ganger at jeg hadde en drøm om å bli advokat eller noe annet. Men jeg har aldri hatt noe som jeg virkelig har bestemt meg for å gjøre, sa Witzøe til Dagbladet.

🗽 Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) Juli 8, 2018 kl. 8:01 PDT

Straight up Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) Des. 22, 2017 kl. 5:47 PST

Paris ❤️ Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) Mai 7, 2018 kl. 4:44 PDT

Mest sett siste uken