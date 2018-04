Gustav Magnar Wizøe (25) er blitt dobbelt så rik på et år

Norges rikeste mann tjener godt på ellevill børsoppgang for sjømatselskap.

Lakseeventyret Salmar tar tilsynelatende aldri slutt. Onsdag steg aksjen fire prosent, til sitt suverent høyeste nivå noensinne.

Aksjen har nå økt svimlende 83 prosent siden januar og har mer enn fordoblet seg på ett år. Salmar er nå verdt hele 42,5 milliarder kroner på børsen.

Alt dette gjør Norges rikeste mann, Gustav Magnar Witzøe (25), enda rikere. Han eier litt under halvparten av Salmar gjennom familieselskapet Kverva, og er blitt dobbelt så rik det siste året.

Arving

Witzøe arvet eierposten sin i 2013 fra faren, Gustav (65), som i sin tid startet Salmar. Witzøe junior gir sjelden intervjuer, men er aktiv på bildedelingstjenesten Instagram.

Ifølge skattelistene for 2016 var Witzøe Norges rikeste mann med en formue på 11 milliarder kroner, hvor nesten alt var var eierposten i Salmar.

Eierposten var verdt 10 milliarder kroner i april 2017, men har nå steget til 20,4 milliarder kroner idag.

Bare på de siste 3,5 månedene er verdien på aksjeposten steget med elleville 9,4 milliarder.

KRAFTIG OPPGANG: Verdien på Salmar-aksjen har økt fra 180 til 378 kroner på ett år.

Dyr laks

Den kraftige oppgangen til Salmar den siste tiden skyldes i stor grad høye laksepriser.

- Lakseprisene hittil i år har vært bedre enn ventet, og det er forventning om at lakseprisen vil stige enda mer i tiden fremover, sier Kjetil Lye, analytiker i Handelsbanken Capital Markets, til Nettavisen.

De fleste sjømatselskapene på Oslo Børs var på rekordnivåer onsdag, inkludert giganter som John Fredriksens Marine Harvest og Lerøy Seafood Group, som kontrolleres av Møgster-familien på Austevoll utenfor Bergen.

Lye sier at de høye prisene skyldes god etterspørsel etter laks, kombinert med at det er lite laks tilgjengelig. En kald vår med mye snø gjør at at sjøtemperaturene holder seg lave, slik at laksen vokser tregere.

- Det har vært en kald vår og sjøtemperaturen er halvannet grad kaldere enn hva den var på samme periode i fjor. Det påvirket tilbudet av laks, sier Lye.

Kvalitet

Selv om hele laksesektoren altså har gode tider, er det ingen som slår børsoppgangen til Salmar. Lye mener det handler om at Salmar har gjort en spesielt god jobb.

- Salmar har gjort det spesuelt bra de siste kvartalene og har industriledende marginer, spesielt i Midt-Norge. Det blir verdsatt, sier Lye.

- Markedet betaler litt ekstra for kvaliteten i Salmar?

- Ja, nettopp, sier Lye.

Ordknapp

Olav-Andreas Ervik, konsernsjef i Salmar, er ordknapp på børsfesten til selskapet han driver.

- Det er markedet som bestemmer hva som til enhver tid er riktig pris på SalMars aksjer. Generelt kommenterer jeg derfor hverken kursoppgang el andre bevegelser, skriver Ervik i en tekstmelding til Nettavisen.

- Når det er sagt er vårt fokus hver eneste dag å utvikle SalMar til verdens beste lakseoppdrettselskap. Med det målet for øyet, er vi selvsagt fornøyd med at den innsatsen som legges ned og de resultatene som skapes, settes pris på, skriver han.

