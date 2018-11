H&M legger ned Cheap Monday

Legger ned jeansmerkevaren.

Fallende salg gjør at de gir opp merkevaren, som er kjent for billige jeans.

«Det har vært en negativ trend i salget og lønnsomheten til Cheap Monday i en lang periode. H&M-gruppen har dermed besluttet at de vil legge ned Cheap Monday», heter det i en pressemelding.

H&M kjøpte klesmerket og butikkjeden Weekday for én milliard kroner i 2008.

Nedleggelsen betyr at 80 ansatte i Sverige mister jobben.

Cheap Monday-butikken i London og onlinebutikken til merkevaren vil stenge ved utgangen av året.

Cheap Monday selges i en rekke butikker i Norge, inkludert kjeden Weekday. Mens mens klesmerket legges ned, satser H&M fortsatt på Weekday, og de skal fortsatt åpne nye butikker.

Cheap Mondays logo er forøvrig en hodeskalle med et omvendt kors, et spark mot kristendommen og organisert religion. Det førte til at Fox News i 2005 skrev at «antikristelige jeans» er på moten i Sverige.

