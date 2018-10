Hallvard Flatland mener han har krav på 10 millioner

TV-kjendisen møter spillselskap i retten med krav om aksjer verdt 10 millioner kroner.

Hallvard Flatland og selskapet Euro TV har saksøkt spill- og teknologiselskapet Gaming Innovation Group (GiG). De to partene møtes nå i Bergen tingrett, skriver DN.

Programlederen sier han inngikk en muntlig avtale med sjakkentusiast og investor Kjetil Myrlid Aasen, under et møte i Bergen i 2015, om et honorar på 3,4 millioner aksjer i selskapet. Disse skal med dagens kurs ha en verdi på rundt 10 millioner kroner.

I 2015 var Aasen administrerende direktør i Nio, som nettopp hadde inngått en avtale om oppkjøp av GiG, og hadde forhandlet med Flatland om et samarbeid med programlederen i nesten et år, skriver DN.

– Da jeg kom til Bergen fikk jeg beskjed om at styrelederen var på vei til hytta, og at avtalen derfor ikke kunne skrives under der og da. Men jeg skulle få sendt over avtalen. Det tok vi hverandre i hånden på, sa Flatland under sin forklaring.

Flatland forklarer at han skulle ha en ambassadør-rolle i selskapet, lik den John Carew og andre idrettsstjerner har hatt i andre gamblingselskap. Han skulle bidra med lisensiering av selskapet, markedsføring, og redaksjonell omtale. Han skulle også stå til disposisjon i selskapets styre. Avtalen skulle gå over to år.

Noen uker etter at møtet skal GiG fått ny administrerende direktør, skriver DN. Siden skal Flatland forsøkt å få formalisert avtalen, både via Aasen og administrerende direktør i selskapet, men uten hell.

– Denne saken gjelder et om en avtale som ikke eksisterer. Jada, GiG har absolutt vært i dialog med Flatland om et mulig samarbeid og en mulig avtale. Dokumentasjonen viser at Nio og Aasen så absolutt så et potensial i et samarbeid med Flatland, men det ble aldri inngått en avtale, sa advokat Tor Henning Rustad Knudsen som fører saken for GiG i Bergen tingrett, skriver DN.

