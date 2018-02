Halvparten av befolkningen tror ikke pensjonen strekker til

55 prosent mener alderspensjonen alene ikke vil dekke deres behov når de går ut av arbeidslivet, ifølge en undersøkelse Dagbladet har utført.

De eldste er mest optimistiske. 56 prosent av de spurte over 60 år mener pensjonen er tilstrekkelig, mens 36 prosent tror de trenger mer.

Aldersgruppen 25 til 39 år har minst tiltro til pensjonen. Kun 18 prosent tror pensjonen alene vil være nok, mens 71 prosent mener de vil trenge mer.

I den yngste gruppen, 17 til 24 år, tror 24 prosent at pensjonen er tilstrekkelig, mot 46 prosent som tror det blir for lite. I den siste gruppen, 40 til 59 år, mener 26 prosent at pensjonen vil dekke deres behov, mens hele 63 prosent tror de trenger mer.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, mener det kan bli vanskelig å leve av alderspensjonen sin dersom man går av som 62-åring.

– Hvis en fra 1963-årgangen må gå av med pensjon som 62-åring, kan du måtte leve med 45 prosent av det som var inntektene dine. Har du en lønn på 500.000, blir det utbetalinger på 225.000 kroner.

– Det kan være vanskelig for mange. Her er til og med AFP, som ikke alle har, regnet med, sier han.

I tillegg har levealderjusteringen i offentlig tjenestepensjon gjort ordningen dårligere for yngre ansatte, mener han.

– For de yngre vil dette slå hardere og hardere inn, sier Bjørnstad.

I helgen skal LO og NHO forsøke å løse floken rundt AFP-ordningen. En evaluering har vist at mange faller utenfor ordningen på grunn av sykdom eller fordi de mister jobben sent i karrieren.

