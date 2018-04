Handelskrig-frykten slipper taket på USA-børsen

Aksjemarkedet i USA steg for tredje dag på rad.

NEW YORK (Nettavisen): Frykten for en handelskrig mellom USA og Kina har gitt noen urolige dager på børsen her i USA, men torsdag endte de store indeksene i pluss for tredje dag på rad – noe som vitner om at den verste frykten har blitt borte.

Dow Jones steg 220 poeng eller 0,9 prosent til 24.483 poeng. Dette er første gang på en måneds tid at den industritunge indeksen har gått opp tre økter på rad, melder Market Watch.

Den bredere Standard & Poor 500-indeksen gikk opp 18 poeng eller 0,7 prosent til 2663 poeng, noe som blant annet skyldes en solid plussdag for energisektoren.

Nasdaq steg 32 poeng eller 0,5 prosent til 7074 poeng.

Onsdag kom Dow Jones-indeksen skjevt ut og var nede i minus 510 poeng, før den snudde og landet på 230 poeng i pluss.

Svenske Spotify, som ble børsnotert tirsdag, falt 0,23 prosent eller 0,3 dollar til 143,89 dollar.

Tesla endte dagen med en pluss på hele 6,54 prosent eller 18,77 dollar og stengte på 305,71 dollar.

