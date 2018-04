Har du tjent på aksjer og aksjefond? Slik sparer du tusenvis av kroner i skatt

Rekordhøy børs gjør at det er ekstra mye å spare på å bytte til aksjesparekonto.

- Skal man spare langsiktig i fond, er aksjesparekonto det riktige. Det gir bare fordeler og koster ingenting. Samtidig har man en mulighet til å gjøre fondsbytter underveis, sier Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom i Danske Bank, til Nettavisen.

Oslo Børs nådde denne uken sitt høyeste nivå noensinne. Det betyr at mange nordmenn sitter med store, realiserte gevinster på aksjene sine.

ALL TIME HIGH: Børsen har aldri vært høyere enn nå. Her er utviklingen siden 1996.

Det er gevinster du må skatte 23 prosent av hvis de selger dem, men etter at regjeringen innførte ordningen med aksjesparekonto i fjor, kan du slippe å skatte så lenge pengene står på kontoen.

Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske Bank

Det betyr at du kan kjøpe og selge aksjer skattefritt. Du kan også ta ut beløpet du opprinnelig investerte uten å skatte på det.

- Det gir det deg handlefrihet og muligheter til at utforske flere typer aksjer eller enkeltaksjer, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til Nettavisen.

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

Tjener mer

Hvis du vil selge aksjene dine, må du fortsatt skatte på dem, så lenge du har gevinst. Men selv om Aksjesparekonto «bare» innebærer at skatten blir forsinket, er det dette er en stor fordel, som gjør at du kan spare store beløp.

- Utsatt skatt er en stor fordel og gjør at du kan investere pengene i stedet for å betale skatt, og slik forhåpentligvis tjene enda mer, sier Motzfeldt.

Hun sier at mange med aksjer og aksjefond ønsker å skifte dem ut, kanskje fordi de ikke gjør det så bra som tidligere.

- Men de kvier seg, fordi de sitter gevinster på fondene sine som de må skatte av. Det slipper du med aksjesparekonto, sier Motzfeldt.

Fakta: Dette er aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du sette inn alle EØS-registrerte aksjer, aksjefond (aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis.



Her kan du kjøpe og selge aksje og fond uten å måtte betale skatt, så lenge du holder deg innenfor aksjesparekontoen.



Det er først når du realiserer gevinsten din at du må betale skatt (23 prosent i 2018).



Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet ditt fra aksjesparekontoen uten å skatte av det. Gevinsten må imidlertid blir stående på aksjesparekontoen, hvis du vil unngå skatt.



De som kan tilby aksjesparekonto er banker, selskaper som forvalter verdipapirfond og verdipapirforetak.



Frist ut året

Men det kan være smart å gjøre det snart. Skal du slippe å skatte av aksjene og fondene du allerede eier før du går over til aksjesparekonto, må du gjøre det innen utgangen av 2018.

Det skyldes at finansdeparementet har sørget for en overgangdsordning for å lette overgangen til aksjesparekonto. Fristen gikk opprinnelige ut 31. desember i fjor, men finansdepartementet besluttet i november å forlenge fristen ut 2018.

Alle som sitter på aksjegevinst bør med andre opprette aksjeparekonto nå, mens overgangsordningen fortsatt gjelder.

- Hvis du har tenkt å flytte, er det veldig lurt å gjøre det før årskiftet, så man slipper å skatte på gevinstene, sier Reitan.

Har du tapt?

Motzfeldt påpeker at hvis du sitter på aksjer du har tapt penger på, bør du vurdere å realisere dem fremfor å sette dem inn på aksjesparekonto.

På samme måte som du må skatte på aksjegevinst, får du skattefradrag hvis du har tapt penger.

- Har du tapt penger på aksjer, mister skattefradraget hvis du setter dem innpå aksjesparekonto. Da bør du heller vurdere om du vil realisere tapene først, sier Motzfeldt.

