Har kjøpt tre boliger for 119 millioner - nå skal han rive alle

Gründer Odd Johnny Winge vil bygge ny gigangbolig på Bygdøy.

Odd Johnny «O.J.» Winge (42), som har tjent store penger på videokonferanser gjennom selskapet Acano, har punget ut 119 millioner for tre boliger på Bygdøy - med en plan om å rive dem og bygge gigantbolig. Det melder Dagens Næringsliv.

Enebolig på 900 kvadratmeter



Den første eiendommen kjøpte han i 2016. Det var en strandeiendom i P.T. Mallings vei 38, og Winge betalte 69 millioner kroner for den. I 2017 kjøpte han boligen bak strandeiendommen for 30 millioner kroner.

Nå har han altså kjøpt ut nok en nabo, denne gangen for 20 millioner kroner.

Sammenlagt har gründeren altså betalt 119 millioner kroner for Bygdøy-eiendommene, og målet er altså å erstatte de tre boligene med en 900 kvadratmeter stor bolig med to etasjer, kjeller, anneks og garasje under terreng.

Dagens Næringsliv har ikke lykkes i å få en kommentar fra Winge.

Gründersuksess

Odd Johnny Winge har gjort stor suksess som gründer sammen med partnerne Geir Langfeldt Olsen (44) og Fredrik Halvorsen (43), skriver Dagens Næringsliv.

Sammen eier de videokonferanseselskapene Tandberg og Acano, samtidig som både Winge og Halvorsen har investert i eiendom.

Winges investeringsselskap, Illuminati as, tjente nesten 400 millioner kroner i 2016.

Her kan du se beliggenheten til boligene Winge har kjøpt:

