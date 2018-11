Har tjent 35 milliarder - dropper julebord til de ansatte

Til tross for gigantoverskudd for både Equinor og Telenor i år, dropper begge selskapene julebordet. De vil spare penger.

- Den som tror det er en besparelse å kutte julebordet for de ansatte, regner feil. Å kutte ut julebordet er det dummeste en bedrift kan gjøre, sier Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor, til Nettavisen.

Telenor, Norges nest største private arbeidsgiver, vil i år ikke arrangere julebord. Dette til tross for at selskapet tjente nesten 19 milliarder kroner etter skatt i år. Over seks millioner kroner kom fra driften i Norge.

- Telenor er i en fase der vi ønsker å kutte kostnader og da er julebord en av de tingene som fort ryker. Vi organiserte heller en uformell dag i høst hvor vi ble bedre kjent med hverandre og hverandres fagområder på tvers av Telenors virksomheter, sier Magnus Line, kommunikasjonsrådgiver i Telenor, til Nettavisen.

Telenor har over 30.000 ansatte globalt. Rundt 3.700 jobber i Norge.

Equinor kutter

Heller ikke oljegiganten Equinor vil arrangere julebord i år. Selskapet, som tidligere het Statoil, kuttet ut julebordet under oljekrisen for noen år tilbake for å spare penger. Til tross for at lønnsomheten for lengst er tilbake i selskapet, holder selskapet på praksisen.

- Vi har en policy som ligger fast. Det er sånn at vi har ikke har de tradisjonelle julebordene, men som en hovedregel skal det avholdes julelunsj i de ulike avdelingene, sier talsperson Elin Isaksen i Equinor til Nettavisen.

Equinor har tjent rundt 29 milliarder kroner (3,5 milliarder dollar) etter skatt det siste året i Norge. Equinor har rundt 19.000 ansatte her i landet.

- Uansett hvordan oljeprisen svinger, er det viktig å være kostnadsbevisste. Det at vi nå tjener mer penger, forandrer ikke retningslinjene for julebordet, sier Isaksen.

Skuffet

Til sammen har altså Telenor og Equinor tjent over 35 milliarder kroner i Norge i året som gikk. Fagforeningsledere i to gigantselskapene er skuffet over at selskapene ikke tar seg råd til å feire de ansatte med en julebord.

- Vi har hatt flere år uten offisielt julebord, og veldig mange savner det, inkludert meg. Å møtes en time i lunsjen er ikke det samme, sier Bjørn Asle Teige, hovedtillitsvalgt for YS i Equinor, til Nettavisen.

KRITISK: Bjørn Asle Teige, hovedtillitsvalgt for YS i Equinor

Han viser til Equinors gigantoverskudd og peker på at oljegiganten ikke akkurat mangler penger.

- Det er de ansatte som har fått selskapet gjennom den tøffe situasjonen og man kan jo vise at de setter pris på folk. Det trenger ikke være en fast greie. Hadde man svidd av en tusenlapp per mann, hadde ikke det gjort noe, sier Teige.

- Men har du ikke forståelse for at Equinor fortsatt bør spare penger, selv om det går bedre nå?

- Det er veldig bra å ha et nøkternt holdning til pengebruken i hverdagen, men dette er ikke en hverdagsting, det er en gang i året. Skal vi ikke bli satt pris på litt ekstra når vi endelig er ute av gjørma og det går bedre? spør Teige retorisk.

- Gir mer enn det koster

Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor, sier at også de er skuffet over julebordkuttet.

KRITISK: Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor

- De ansatte er alltid skuffet over at de blir utsatt for sparetiltak. Det oppleves veldig negativ når det blir spart på sånne småkostnader, sier Smistad, som tror et slikt sparetiltak virker mot sin hensikt.

- Jeg tror det man oppnår med en sosial samling med de ansatte gir mer igjen enn det det koster. Da tenker jeg i form av styrket lojalitet og trivsel på jobben, sier Smistad.

Telenor vil ikke kommentere Smistads kritikk.

Mens her blir det julebord

Andre selskaper har imidlertid gjeninnført julebordet etter noen års pause.

Aker Solutions, som har 13.000 ansatte, hvorav 5.800 i Norge, arrangerte ikke julebord i årene 2014 til 2016, da oljeprisen var på sitt svakeste. I takt med oljeoppturen avholdt imidlertid selskapet julebord i fjor og vil gjenta det i år.

- Vi vil belønne det gode arbeidet som de ansatte gjør derfor har vi valgt å ha julebord både i år og i fjor, sier pressekontakt Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions til Nettavisen.

Hun sier at alle Aker Solutions' lokasjoner i Norge har julebord, men med en liten egenandel.

- Det har vi alltid hatt og er standard, sier Kildedal-Johannessen, som ikke vil gå ut med hvor stor denne er.

Konkurranse om arbeidskraften

Hun bekrefter at det henger sammen med at nå går bedre for selskapet.

- Hvis du har sett kvartalsrapportene vårene, så er det fremdeles utfordrende, men vi har en god ordreinngang og det er viktig å beholde om våre gode ansatte. Det er tøff konkurranse om de ansatte i arbeidsmarkedet nå, sier hun.

