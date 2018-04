Harald Magnus Andreassen: - Dette hadde Ap aldri gjort i posisjon

Toppøkonom langer ut mot KrF og Ap.

- Jeg vil ikke si at det er direkte barnslig, fordi det er seriøse argumenter mot et inflasjonsmål på 2,0 prosent, men jeg synes det er bemerkelsesverdig at KrF og spesielt Ap har vært med på den galeien der, sier toppøkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til Nettavisen.

Det var full forvirring på Stortinget onsdag, da det ble kjent at flertallet i finanskomiteen på Stortinget erklærte at de var imot finansminister Siv Jensens forskrift om å kutte inflasjonsmålet til Norges Bank fra 2,5 til 2,0 prosent.

- Telefon fra ministeren

Både KrF, Ap, Sp, SV, MDG og Rødt gikk imot regjeringen. Det så dermed først ut som opposisjonen ville påføre Jensen et kjempenederlag.

Så kom kontrameldingen. KrF gjorde det klart at de ville la Siv Jensen få det siste ordet likevel.

PROBLEMER: Finansminister Siv Jensen har problemer med opposisjonen.

- Jeg tror nesten Ropstad har fått en telefon fra finansministeren om at dette ikke er særlig smart. Han kan ha fått en beskjed om at «Skal KrF eventuelt kunne være med i en regjering, så bør dere ikke gjøre ting som viser at dere ikke er voksne nok til å være med», sier Andreassen.

Nederlag

Bakgrunnen til opposisjonens motstand var at de hadde fått «mange faglige innspill» mot et redusert inflasjonsmål.

Andreassen, som mange år på rad er kåret til Norges beste analytiker på makroøkonomi, kjøper ikke den forklaringen.

- Det virker lite sannsynlig. Forskjellene mellom et inflasjonsmål på 2,0 og 2,5 prosent er ubetydelige. Det er uvanlig at opposisjonen velger å overprøve regjeringen på denne måten, sier Andreassen.

Han mener i stedet at dette bare handler om å påføre regjeringen et nederlag.

- Dette er opposisjonspolitikk snarere enn politikk basert på sterke faglige råd. Inflasjonen har vært lavere enn 2,5 prosent de 18 siste årene, og jeg kan ikke se at det er noen overbevisende faglig argumentasjon for å ikke ha en inflasjon på 2,0 prosent, sier Andreassen.

- Ikke en løsning

Han tror dette muligens er revansj mot Acer, som Arbeiderpartiet endte opp med å gå inn for, tross motstand fra fagbevegelsen.

- Deler av fagbevegelsen mener at inflasjonsmålet har noe med sysselsetting å gjøre. Dette handler kanskje om at de skal få et kjøttbein tilbake, sier han.

Inflasjonsmålet er Norges Banks viktigste rettesnor hva gjelder rentesettingen, og en inflasjon nær målet taler for høyere rente. Teoretisk sett kan et høyere inflasjonsmål bety lavere rente, noe som igjen kan føre til mer penger i omløp og flere arbeidsplasser.

Andreassen mener imidlertid ikke et høyere inflasjonsmål er en løsning for å få økt norsk sysselsetting.

- Jeg tror det er tusen andre ting som er viktige for å holde fart i norsk økonomi enn inflasjonsmålet, sier Andreassen, som viser til at sentralbanksjefen selv har sagt at det ikke vil ha mye å si.

Øystein Olsen har uttalt at den nye forskriften ikke vil føre til «vesentlige endringer» i utøvelsen av pengepolitikken.

Avviser

Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF, avviser at det var Jensen som fikk han til å snu i saken.

- Det kan jeg i hvert fall avkrefte, sier Ropstad til Nettavisen og ler.

Han sier at KrF i virkeligheten ikke snudde i det hele tatt, men gjorde det klart at de var imot inflasjonsmålet uten at de ville tvinge regjeringen til å skifte kurs.

- Men du uttalte jo til VG at "vi forventer at finansministeren lytter til flertallet i Stortinget". Var du feilsitert?

- Dette er komplisert sak og det viser denne forvirringen. Vi forventer at finansministeren merker seg hva flertallet sier, men dette er et område hvor myndigheten er delegert til regjeringen, så det er deres ansvar, sier Ropstad.

- Gjorde dere dette for å påføre regjeringen et nederlag, slik Andreassen sier?

- Nei, det er i hvert fall ikke KrFs ønske, sier Ropstad.

Snakket med økonomer

Ropstad mener det er gode faglige grunner til å gå imot regjeringens forslag om lavere inflasjonsmål.

- Vi har snakket med økonomer som mener at resultatet av høyere inflasjonsmål på lengre sikt er at man svekker sysselsettingen på grunn av renten går opp, kronekursen blir sterkere og det er vanskeligere å selge varer til utlandet, sier Ropstad.

- Men mange økonomer, inkludert Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets, mener at dette overhodet ikke har noe å si for sysselsettingen?

- Ja, men vi vektlegger sysselsettingen og mener det vil ha en innvirkning. Samtidig er dette regjeringens domene, men jeg regner med at Siv Jensen får med seg at flertallet i Stortinget mener noe annet, sier Ropstad, som understreker at de ikke kommer til å fremme et forslag om å sette inflasjonsmålet til 2,5 prosent.

Gode idé

Finanspolitisk talsperson i Ap, Rigmor Aasrud, mener også at det er en god idé å beholde inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

- Det er rart hvis ikke Stortinget skal kunne uttrykke en mening om dette. Mange økonomer mener det er feil tidspunkt å redusere inflasjonsmålet nå. De viser til sysselsettingen og at det er bra med fleksibiliteten som ligger i en høyere inflasjon, sier Aasrud.

- Andreassen mener at dette er noe Ap aldri hadde gjort i posisjon og at det handler om å blidgjøre fagbevelgelsen?

- Da tar nok toppøkonomen feil. Vi har lyttet til rådene til andre økonomer, men selvfølgelig også registrert hva LO mener, sier Aasrud.

