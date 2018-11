Hardtslående klimarapport i USA: - En bisarr kontrast

Rapporten viser blant annet økonomiske konsekvenser av klimaendringer, noe som kan være dårlig nytt for Donald Trump.

LOS ANGELES (Nettavisen): En rapport utarbeidet av amerikanske myndigheter advarer om at ekstreme vær- og naturforhold i USA vil forverres som følge av klimaendringene.

Rapporten ble publisert av Det hvite hus i det stille fredag. Den konkluderer også at klimandringer vil føre til et kutt på ti prosent av USAs bruttonasjonalprodukt ved århundrets slutt.

Rapporten er utarbeidet 13 føderale myndigheter og er ifølgeNew York Times den kraftigste advarselen om konsekvensene av klimaendringer i USA.

Rapporten får ikke bare oppmerksomhet på grunn av de klare konklusjonene, men også fordi funnene går direkte imot president Donald Trumps strategi.

Helt fra han ble innsatt som president, har Trump og hans regjering jobbet målbevisst for å fjerne klimatiltak og andre reguleringer som skal beskytte miljøet. Ofte har det vært begrunnet med at det vil hjelpe den amerikanske økonomien.

- Det er en bisarr kontrast mellom denne rapporten, som er offentliggjort av denne administrasjonen, og administrasjonens egen politikk, sier Philip B. Duffy i Woods Hole Research Center til New York Times.

Senest torsdag uttrykte Trump sin skepsis til global oppvarming.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming?