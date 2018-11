Hareide slaktes av First House-partner

Partner Leif Monsen i First House avkler Krf-leder Knut Arild Hareides lederegenskaper.

Monsen, som er en av landets mest anerkjente PR-rådgivere, har svært lite til overs for Hareides evner som KrF-leder.

I en kronikk i Finansavisen fredag med tittel «Hareide stryker i ledelse», skriver Monsen blant annet:

- Det er et høyt spill partilederen har satt i gang. Selv om hans ønske muligens har vært å skape tydelighet gjennom en strategisk helomvending, har han skapt kaos og krise.

Monsen fortsetter:

- Det synes som om Hareide nærmest alene har tenkt radikale tanker om partiets utfordringer og fremtid.

First House-partneren viser til at flere av KrFs tillitsvalgte ble «tatt på senga». Ikke nødvendigvis fordi han landet på å søke allianse med Arbeiderpartiet, men fordi tidspunktet var uforståelig og fordi et så viktig strategisk tema betinger en helt annen prosess enn et hastig og overraskende «angrep» på egen organisasjon.

Monsen mener det ikke er godt lederskap å skape sterk polarisering i egen organisasjon og legger til:

- Det er ikke godt lederskap å ekskludere sentrale medarbeidere i viktige strategiske prosesser, der du som leder næremst er alene om analysen og deretter konfronterer dine kolleger med fasiten. Da har du jo allerede fortalt dine nærmeste at du vet best, og at du ikke har tillit til at de kunne ha bidratt til en grundigere analyse og et bedre beslutningsgrunnlag. Det må føles spesielt for de to nestlederne og for flertallet i partiets stortingsgruppe.

Monsen avslutter kronikken i Finansavisen med:

- Det som nå utspiller seg i KrF er en ledelsesskapt krise som skaper motsetninger med uante konsekvenser. Den ansvarlige er neppe den rette til å lede partiet videre.

