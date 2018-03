Harryhandel: Tollvesenet varsler daglige kontroller

Harryhandelen i påsken kan bli ekstra dyr og køen hjem kan bli laaang

Skal du handle i Sverige i påsken, må du belage deg på mye trafikk over grensen. Har du for mye alkohol og tobakk i bagasjen, er sjansen stor for at du blir stoppet og får bot.

Tollvesenet tar nemlig ikke påskeferie og varsler daglige kontroller.

- Vi har daglige kontroller gjennom hele året og gjør intet unntak for påsken, bekrefter Wenche Fredriksen, seksjonssjef i Tollvesenet til Akershus Amtstidende.

Som alltid ser tollerne etter narkotika og organisert smugling, men med påsketrafikken har de et ekstra blikk på om du og jeg har kjøpt med oss for mye alkohol eller tobakk.

- Har du en flaske vin for mye og du blir stoppet, blir du fratatt flasken og får et forenklet forelegg på 400 kroner. Blir du tatt med inntil 20 liter for mye, øker forelegget til 9.500 kroner samt beslag. Har du mer enn 20 flasker blir du politianmeldt, så turen kan fort bli dyrere enn antatt, sier Fredriksen.

Har egen app for kvoten

Hun oppfordrer folk til å holde seg til lovlige kvoter, og tipser om å laste ned KvoteAppen til Tollvesenet. Den forteller deg hvor mye du kan ha med deg over grensen, og hva du kan bytte ut om du for eksempel ikke kjøper sigaretter.

- Hvis du bare vil ha vin, kan du ha med deg 4,5 liter vin i stedet for øl og sprit. Det er seks flasker. Hvis du bare vil ha øl, kan du ha med 6,5 liter, forklarer Fredriksen.

Du kan også fortolle det du har over kvoten i appen, betale tollen og passere på grønn sone. Går du bananas i boksene med billig smågodt, har du litt å gå på. Du kan handle mat- og klesvarer for 3000 kroner per dagstur uten at varene må deklareres.

Har endret handledagene

Både på Svinesund og tilhørende grenseoverganger varsles det allerede om økt trafikk. Det merker også Tollvesenet.

- Det er faktisk i dagene før påske vi ser heftig handletrafikk, så man kan risikere kø.

Tidligere var skjærtordag den elleville handledagen, men etter at Systembolaget i Strømstad valgte å stenge på grunn av rånernes inntog i grensebyen har trafikken fordelt seg bedre.

