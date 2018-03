Harryhandla i helga? Da har du spart mer enn du trodde

Det er nesten et år siden vekslingsforholdet til svenske kroner var like godt som nå.

Fredag førte regjeringens kunngjøring om at inflasjonsmålet nedjusteres til at det den norske kronen styrket seg drastisk mot de fleste valutaer. Den svenske kronen er ikke noe unntak, i det som har vært en sterk uke for den norske kronen, skriver Glåmdalen.

Vi må tilbake til 8. mars i fjor for å finne en bedre vekslingskurs enn gårsdagens 94 kroner 62 og 62 øre for 100 svenske kroner. Da var kursen 94 kroner for 100 svenske.

Stor endring

Den norske kronen styrket seg mot den svenske med nesten en krone per hundrelapp, mer presist 85 øre. Siden svenskekrona var på sitt sterkeste i romjula i fjor og var verdt mer enn den norske en dag, har den norske styrket seg med 5 kroner og 60 øre, skriver avisen.

LES OGSÅ: Nye butikker lokker kundene til Tanum shoppingcenter

I desember presenterte SSB beregninger som viste at norsk grensehandel det siste året utgjorde 15,8 milliarder. Om forholdet mellom svenske og norske kroner hadde vært vedvarende like ekstremt som i tilfellet over gjennom hele fjoråret, ville forskjellen i kursskiftet vært på nesten én milliard (948 millioner for den som vil være presis).

(Saken fortsetter under vekslingsgrafen)

Vi må tilbake til 8. mars i fjor for å finne en bedre vekslingskurs enn gårsdagens 94 kroner 62 og 62 øre for 100 svenske kroner. Da var kursen 94 kroner for 100 svenske.

Og større historisk

Selv om den norske krona har stått såpass sterkt mot den svenske de siste 25 årene at det er uvant at den svenske kan være verdt mer, er det historisk sett motsatt. Ifølge oversikten til Norges Bank var det 1960 til 1992 kun tre år hvor den norske var sterkest på årsgjennomsnittet.

Les også: Töcksfors har over to mål med godteri – nå forventer de enda flere norske «sukkerflyktninger»

Ser vi tilbake til månedsgjennomsnittet for mars 1968 kostet 100 svenske kroner 138 norske kroner og 45 øre. Da ville den tidligere omtalte summen for grensehandel ha nærmet seg 22 milliarder, altså nesten seks milliarder mer enn hva den kom på.

Her kan du lese flere nyheter fra fra Glåmdalen.

Video fra arkivet:

Mest sett siste uken