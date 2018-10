Hegnar langer ut mot O'Leary: - Et svin

Ryanair-sjefen får gjennomgå i lederartikkel.

Ryanair-sjef Michael O'Leary har gjort en vane av å komme med kraftige utspill mot konkurrentene.

Mandag spisset seg ordentlig til da O'Leary helt uoppfordet trakk frem SAS og Norwegian som de to flyselskapene i Europa som var mest sannsynlig til å gå konkurs i vinter.

Dette til tross for at begge selskapene har gått med overskudd så langt i år. SAS har til og med varslet et overskudd på hele to milliarder kroner i år.

Reagerer

Det får ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar, til å reagere kraftig.

I en leder under tittelen «Svinet O'Leary», skriver Hegnar at det er «forkastelig» at toppsjefen i Ryanair går ut på den måten.

«Det skaper usikkerhet hos kunder, banker, aksjonærer, og anstendige selskaper og sjefer kan ikke opptre slik», skriver Hegnar i lederen i Finansavisen tirsdag.

Han sier at hvis han ikke slutter med det, kan O'Leary bli mistenkt for å presse ned aksjekursen for selv å få til et oppkjøp av Norwegian, eller, i verste fall «fremskynde en konkurs hvor Ryanair forsøker å kjøpe opp restene fra et mulig bo».

Hegnar konkluderer med å fastslå at han tror Norwegian er temmelig langt fra å gå konkurs, og viser blant annet til at Norwegian i verste fall kan selge noen av de veldig mange flyene de har.

«Men det er vanskelig for Bjørn Kjos å forholde seg til en konkurrent som er så svinete», avslutter Hegnar.

Kjos ut mot O'Leary

Ryanair-sjefen har forøvrig mange ganger spådd konkurrentenes død, spesielt Norwegians og SAS'. Bjørn Kjos uttalte i en artikkel i Nettavisen, publisert så sent som denne helgen, at han mener det skyldes frykt for at Ryanair mister piloter til Norwegian.

- Michael O'Leary er livredd for at Norwegian skal ta flere av pilotene hans. Vi har tatt over 200 piloter fra Ryanair det siste halvannet året og har en venteliste med Ryanair-piloter som vil jobbe hos oss, uttalte Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, til Nettavisen.

