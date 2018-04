Tidligere Statoil-toppsjef går fra den ene oljegiganten til den andre.

I en kortfattet melding til det amerikanske kredittilsynet opplyser selskapet at Lund trekker seg for å «konsentrere seg om andre interesser».

SISTE: Tidligere Statoil-sjef Helge Lund blir ny styreleder i oljegiganten BP.

Bare kort tid etter at det ble kjent at Helge Lund trekker seg fra Schlumberger-styret, ble det offentliggjort at Lund blir styreleder i BP - en av Schlumbergers potensielt største kunder.

Lund etterfølger svenske Carl-Henric Svanberg som styreleder, og vil få plass i styret 1. september 2018. Han blir formelt utnevnt som styreleder 1. januar 2019, opplyser selskapet i en pressemelding.



Lynraske karriereskift

I en melding til det amerikanske kredittilsynet opplyser Schlumberger at Lund trekker seg fra styret for å «konsentrere seg om andre interesser», skriver Schlumberger.



Lund kom inn i styret for Schlumberger i 2016, etter en lynrask karriere som toppsjef i British Gas (BG). Før det var han toppsjef i Statoil, etter at det nære samarbeidet med Kjell Inge Røkke endte i en mangeårig feide.

Bakgrunnen for at han nå trekker seg fra Sclumberger er ikke kjent, utover at selskapet skriver i meldingen at årsaken «ikke er et resultat av noen uenighet med Schlumberger».

Oljegigant

Schlumberger omsetter for rundt 250 milliarder kroner i året, og har eksistert i over 80 år.

Selskapets toppleder er nordmannen Paal Kibsgaard.

