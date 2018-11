Helse Nord-toppene drakk alkohol for 60.000 kroner

Toppene i Helse Nord arrangerte «Felles middag og kultur» etter seminardag. Alkoholregningen kom på 28.528 kroner.

I oktober i fjor var alle styrene i Helse Nord samlet til styreseminar på Clarion Hotel The Edge i Tromsø, sammen med helseforetaksdirektørene, skriver Vårt Land.

Etter første seminardag var det tid for «Felles middag og kultur». Da middagen var over hadde styremedlemmer og direktører spist og drukket godt. Regningen for alkoholen alene kom på 28.528 kroner, opplyser helseminister Bent Høie (H) i et brev til Stortinget, ifølge Vårt Land.

På et tilsvarende styreseminar i mars i fjor endte alkoholregningen på 24.632 kroner. Mellom seminarene drakk styret og administrasjonen i det regionale helseforetaket alkohol for 5.534 på styremøtet i april. Det fremkommer ikke av Vårt Lands artikkel hvor mange som deltok på de nevnte møtene.

Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe ønsker at styrene og direktørene utviser langt større måtehold. Hun mener pengene i stedet kunne vært brukt på pasientbehandling, skriver hun i et skriftlig spørsmål til helseminister Høie, der han blir utfordret til å «informere om de regionale helseforetakene sin praksis for alkoholservering på styresamlinger».

Helseminister Høie skriver til Stortinget at han på sin side ikke ser «behov for å gripe inn i disse vurderingene gjennom eierstyring », skriver Vårt Land.

