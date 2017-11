Helsvart dag på Oslo Børs

Etter flere dager på rad med poengrekord pekte pilene nedover på Oslo Børs torsdag. Ved stengetid hadde hovedindeksen falt med 1,34 prosent til 811,19 poeng.

Av de ti mest omsatte aksjene på børsen var det kun DNO (+1,8 prosent) som hadde oppgang, etter at selskapet la fram delvis positive kvartalstall torsdag morgen.

Mest omsatt ble Norsk Hydro, som falt med 4,1 prosent. De ble fulgt av Statoil (-0,6 prosent), Subsea 7 (-5,7 prosent), Marine Harvest (-0,9 prosent) og DNB (-0,4 prosent).

Også Yara, Telenor, Orkla, Norwegian og en rekke andre store selskaper gikk ned.

Noen god dag ble det for øvrig heller ikke for de toneangivende børsene rundt om i Europa. DAX 30 i Frankfurt endte ned med 1,5 prosent, FTSE 100 i London gikk ned med 0,6 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk ned med 1,2 prosent.

Det som ifølge E24 var den svakeste norske børsdagen siden juni, kom til tross for positiv oljeprisutvikling. Siden midnatt hadde prisen steget med 33 cent, og ved 18-tiden ble et fat nordsjøolje i snitt omsatt for 63,78 dollar.

Prisen på den amerikanske lettoljen økte også, og rundt samme tid gikk et fat av denne typen olje for en snittpris på 57,24 dollar.

