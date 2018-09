Hennig-Olsen lanserer julebrus-is

Isprodusenten håper at nordmenn vil trykke nyheten til sitt bryst.

I disse dager kommer isprodusenten Hennig-Olsen Is med det de omtaler som Norges første julebrus-is.

Isen kommer i sekspakninger, og er laget på Hennig-Olsens egen julebrus-oppskrift.

«Historiens første julebrus-is er laget på Hennig-Olsens egen oppskrift på gyllen, brun julebrus, servert i pushup-form og solgt i 6-pakning», slik beskrives isen av produsenten.

Les også: Gir ut sukkerfri Cola med bringebærsmak

Isprodusenten skriver i en pressemelding at julebrus-elskende nordmenn nå skal få smake julebrus på en helt ny måte.

- Dette er smaken av jul i iskremform. Vår julebrus-is er for alle og vi håper vi har laget en smak som passer ganene i det ganske land, og i et format alle liker, nemlig iskrem, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is.

Les også: Nå er aprilspøk-isen lansert

Han håper julebrus-isen blir en hit, spesielt i adventstiden.

- Dette er en julevariant som vi håper nordmenn vil trykke til sitt bryst, så vi kan hente den frem rundt juletider år etter år, sier Hennig-Olsen.

Ifølge pressemeldingen er isen laktosefri og veganvennlig. Den kommer for salg i uke 38 i alle NorgesGruppens butikker, samt hos Bunnpris.

Fantastisk og skuffet

På Facebook-siden til Hennig-Olsen Is strømmer nå kommentarene inn fra folk som har smakt på den nye isen. Her er noen av tilbakemeldingene:

- Var ikke det beste jeg hadde smakt. Utvanna

- Er skuffet. Forventningene var for store og skuffelsen kom snikende. Glad de ikke er så mye i hver is, fordi da hadde jeg aldri klart å spise hele, pga. smak og manglende julehumør. Terningkast 2.

- Den er helt fantastisk så utrolig mye smak denne er ny favoritt i familien deler gledelig med mine fem barn.

Mest sett siste uken