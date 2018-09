Her er Apples nye iPhone-modeller og klokke

Onsdag kveld presenterte Apple fire nye produkter; iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR og Apple Watch 4.

Som ventet ble det lansert tre nye telefoner uten hjemknapp, men med Face ID onsdag kveld. Apple lanserte også Apple Watch Series 4 - med flere helsefunksjoner.

- Toppmodellene iPhone XS og iPhone XS Max skal, med sin mest avanserte teknologi noensinne, føre visjonen for fremtidens smarttelefon et skritt videre, skriver Apple Norge i en pressemelding.

De to smarttelefonene er på henholdsvis 5,8 og 6,5 tommer, med heldekkende og splitter nye skjermer. Kamerateknologien er raskere og bedre, men som i iPhone X og iPhone 8 Plus med 12 megapiksler.

Prislappen på den dyreste iPhone-modellen, iPhone XS Max med 512GB lagring er på hele 16.790 kroner.

Smarttelefonene er de første med en ny, raskere og mer energieffektiv 7-nanometers chip. De har raskere Face ID, fyldigere stereolyd og støtte for to simkort.

Prisene på iPhone XS Max varierer fra 12.690 for den med 64GB lagringsplass til 16.790 for den med 512GB lagringsplass. For den litt mindre iPhone XS må du ut med mellom 11.490 og 15.590 kroner. Du får dem i fargene grå, sølv og gull. De kommer som modeller på 64, 256 og 512 gigabite.

Apple-sjef Jeff Williams presenterer selskapets nye smartklokke på Steve Jobs Theater i Cupertino onsdag. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB scanpix

iPhone XR ligger litt lavere i pris ettersom den «kun» har ett kamera på baksiden, og en LCD-skjerm istedenfor en bedre OLED-skjerm. Skjermen måler 6,1 tommers, det enslige kameraet er 12 megapiksler (samme som storebrødrene), og den er utstyrt med samme prosessor som de to andre nyhetene. Også her er det støtte for to simkort.

iPhone XR kommer i modeller med 64, 128 og 256GB lagringsplass, og med flere fargevalg; hvit, svart, blå, gul, korallrød og rød. Prisene ligger mellom 8690 og 10.490.

Også Apple Watch har fått en overhaling. Blant annet en over 30 prosent større skjerm, og flere funksjoner rettet inn mot overvåking av brukerens helse. Klokken kan blant annet lage et elektrokardiogram (EKG) - en registrering av hjertets elektriske aktivitet.

Den kan også registrere det om brukeren faller, og den vil da kunne ringe nødetatene automatisk.

Apple Watch 4 får du for 4.390 kroner.

Apple Watch 4, iPhone XS og iPhone XS Max kan bestilles fra og med fredag 14. september og fås i butikk fra og med fredag 21. september. iPhone XR kan forhåndsbestilles fra 19. oktober og er tilgjengelig fra fredag 26. oktober.

iPhone har gjort Apple til verdens mest verdifulle selskap, men i markedsandel ligger selskapet nå på en tredjeplass, slått av koreanske Samsung og kinesiske Huawei, skriver NTB.

