Her er boligen med eget tårn

Tårnhuset på Lade i Trondheim har en svært unik arkitektur. Det ble bygget som sommerhus i 1917. Byggherren var revisor i Nidarosdomen, og han lot seg inspirere av europeiske jaktslått da han bygget et tårn som raget over møne på trebygningen.

I dag er det en bolig på 190 kvadratmeter bruttoareal, med to stuer, fire soverom og to barn, i tillegg til den lille tårnstuen.

Strinda historielag skriver at det tidligere skal ha blitt drevet rådyrjakt med observasjonspost i tårnet.

TÅRNER: Slik ser det ut inne i tårnet.

I dag har Lade, som ligger knappe 6 kilometer fra Nidarosdomen, for lengst blitt et boligområde. Fortettingen har gjort det vanskelig å føre jakttradisjonen videre, men utsikten fra tårnet er ikke forringet.

Tar du vindeltrappen opp i tårnet, kan du nyte utsikten over Trondheimsfjorden og Lade gjennom de 13 vinduene i tårnet.

TRAPPEN OPP: Trappen opp i tårnet går fra hallen.

Dette er et område med gode badestrender og historisk sus. Lade gård var sete for Ladejarlene som hersket over Trøndelag i vikingtiden.

- Selgerne er et voksent par som falt pladask for eiendommen for 20 år siden. nå ønsker de en leilighet og mindre vedlikehold, sier eiendomsmegler Ola Mogseth i meglerhuset Nylander til Nettavisen.

Eiendommen ble først lagt ut til 15 millioner kroner, men prisen er nå satt ned til 12,7 mill. Hovedhuset er på 190 kvadratmeter bruttoareal.

TÅRNHUSET: Boligen har fire soverom, to bad og to stuer i tillegg til den lille stuen i tårnet.

- Dette er en bolig for spesielt interesserte. Vi har hatt noen interessenter fra utlandet som vurderer å ha tårnhuset som hytte i Trondheim.

- Andre interessenter er personer som er opptatt av historie, og spesielt historien på Lade, sier Mogseth.

Her er eiendomsmeglerens video som viser Tårnhuset.

Video: Michael Nøstvik Eid/Interiørfoto AS.

