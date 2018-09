Her er drømmeleilighetene Einar Aas kan tvinges til å selge

I sin tid kjøpte han de for til sammen 41,7 millioner kroner. Nå legges kraftinvestor Einar Aas' praktleiligheter sannsynligvis ut for tvangssalg.

Krafttrader og eks-milliardær Einar Aas (47) inngikk fredag en avtale om selge sine eiendommer, aksjer og andre verdier etter den spektakulære konkursen i forrige uke.

Det betyr at noen av Oslos aller dyreste leiligheter snart kommer ut på markedet.

Tjuvholmen-perlene

Blant prakteiendommene i Aas' portefølje finner man blant annet to toppleiligheter på Tjuvholmen, ved Aker Brygge.

Leilighetene, som har Strandpromenaden 5 som adresse, ble kjøpt i tur og orden i 2009.

Først sikret Aas seg den første for 14,2 millioner kroner, før han fulgte opp med naboleiligheten for 27,5 millioner.

Sistnevnte tilhørte for øvrig kjendisarkitekt Finn Sandmæl tidligere.

I etterkant har den tidligere milliardæren slått sammen de to leilighetene og gjort betydelige oppgraderinger.

- 100 millioner-klassen

Eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren skryter uhemmet av toppleilighetene som snart blir tilgjengelige.

– Dette er jo det desidert dyreste boligområdet i Norge, og leiligheten til Aas har vel kanskje den beste beliggenheten på hele Tjuvholmen, sier han til NRK.

STOR SKUE: Utsikten fra Einar Aas' to toppleiligheter beskrives som blant de aller beste på Tjuvholmen.

TOOPPLEILIGHETER: Kraftinvestor Einar Aas kjøpte de to toppleilighetene i Strandpromenaden 5 på Tjuvholmen for totalt 41,7 millioner kroner i 2009.

Med 350 kvadratmeter, romslig takterrasse og en av de beste utsiktene i området tror Langtind verdien kan skyte i taket.

- Det er alltid fryktelig vanskelig å prise slike ekstreme leiligheter, for det er ingenting å sammenlikne med. Men basert på antall kvadratmeter og beligghenhet, skal du ikke se bort fra at man kan få 100 millioner kroner for denne, spår han videre.

Sjokk-konkurs

Det slo ned som en bombe forrige uke da det ble klart at Einar Aas (47) trolig blir slått personlig konkurs.

Grimstad-mannen, som hadde tjent seg styrtrik på kjøp og salg av strømpris-kontrakter, hadde i fjor et formuefall på en halv milliard, og nå har den siste dråpen fått begeret til å renne over.

- Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs, skrev Aas i en pressemelding.

Dermed kan sørlendingens landsteder, hytter og leiligheter være i ferd med å måtte tvangsselges. Samlet er verdien av eiendommene til Aas i Norge trolig på over 300 millioner kroner.









