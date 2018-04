Her er leiligheten fra 1916: - Retro er for pingler

Nå går denne kulturhistoriske perlen under hammeren.

Sjelden får leiligheter omtale i bygningsvern-magasin før de selges, men leiligheten på Majorstuen er langt fra de moderne nyoppussede boligene som ofte selges i Oslo Vest.

Leligheten på 50 kvadratmeter ligger i en bygård fra 1916 noen hundre meter fra Majorstua-krysset i Oslo. Den har blitt holdt i god stand, men knapt pusset opp siden den var ny.

Kulturhistorisk perle



- «Retro» er for pingler. Dette er leiligheten for deg som ler høyt av sånne nymotens påfunn som f.eks. «bad», skriver sosiolog, samfunnsdebatant og artist Kjetil Rolness på sin Facebook-side.

For mens leiligheter fra 60- og 70-tallet også hører til sjeldenhetene i Oslo, har denne leiligheten altså holdt seg uendret i over 100 år.

Her finner du originale paneler, dører og listverk fra 1916, og en bevaringsverdig gyldenlærimiterende tapet fra cirka 1920.

- Dette er virkelig en kulturhistorisk perle. Den er helt unik, sier konservator Geir Thomas Risåsen ved Norsk Folkemuseum til Nettavisen.

ORIGINALDØRER: Dører og listverk er originalt. Her er døren fra kjøkkenet og inn til soverommet.

- Dette er en veldig sjelden leilighet. Det vanlige er at hver nye eier gjør sine personlige grep i leiligheten. Denne er fra 1916 og har stått original i 102 år, sier Risåsen.

Mangler bad



Megler Henrik Nordhus i Proaktiv Briskeby sier at prisen reflekterer at kjøper trenger å bygge et bad. Prisantydning er 3,3 millioner. Det er lavt for en 50 kvadratmeter lelighet midt på Majorstua.

- Det er bare toalett i leiligheten, så kjøper må påregne å bygge bad. Det er en bod ved siden av toalettet, så det er mulig å slå ned veggen og bygge et bad der boden og toalettet er i dag, sier han.

I tillegg er også det elektriske anlegget klart for oppgradering.

Håper på riktig kjøper



Siste visning av leiligheten før budrunden starter, er onsdag 25. april.

- Annonsen har blitt vist 7500 ganger på Finn, og mange har lagret annonsen, men det var ikke kjempemange mennesker på første visning, sier megler Nordhus.

Han tror det er manglende bad som gjør kjøpere skeptiske, men håper i likhet med konservator Risåsen at det finnes en kjøper der ute som ønsker å ta vare på en kulturhistorisk perle.





Mest sett siste uken