Her er lønnstilbudet NRK-journalistene sa nei til

NJ-journalistene i NRK sa nei til et tillegg på 15.200 kroner per år.

OSLO (Nettavisen): Norsk Journalistlags medlemmer i NRK sa nei til et generelt tillegg på 15.200 kroner per år og en ramme på 2,8 prosent. Det ville, ifølge kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten gitt NRK-journalistene en sterkere lønnsvekst enn i resten av arbeidslivet. Den påstanden avviser lederen for de streikende NRK-journalistene.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa da streiken var et faktum tirsdag at han har vanskelig med å forstå hvorfor NJ-journalistene brøt forhandlingene:

- Slik jeg forstår det dreier dette seg om et krav om at NRKJ ønsker en sterkere lønnsvekst enn alle andre oppgjør stort sett. Vi har inngått avtale med fem av seks klubber. De øvrige oppgjørene er gjort opp innenfor denne rammen på 2,8 prosent, uttalte kringkastingssjefen da han møtte pressen tirsdag.

Ifølge fagbladet Journalisten tjener journalister i NRK i gjennomsnitt 585.544 kroner i året. Med det havner de på 32.-plass på statistikken.

Mens LO, Delta (YS), Nito og Tekna ble enige med NRK i lønnsoppgjøret, sa Norsk Journalistlag nei. Bruddet kom over ti timer etter at meklingsfristen gikk ut. Dermed gikk 1700 ansatte ut i streik. Streiken rammet umiddelbart nyhetssendingene og vil blant annet føre til at NRKs 17. mai-dekning blir kraftig amputert.

Sier kringkastingssjefen snakker usant

- Kringkastingssjefen sier dere krever mer enn noen andre grupper har fått. Hvorfor gjøre dere det?

- Det er ikke sant! Jeg vil anbefale at Thor-Gjermund setter seg litt bedre inn i det, for det er ikke sant. Det er flere grupper både innenfor bransjen og utenfor bransjen som har krevd og fått mer enn vårt siste krav. Vårt krav er moderat, rettferdig og legitimt, og det er innenfor frontfagsmodellen.

- Er det også innenfor 2,8 prosent?

- Nei, det er det ikke, men 2,8 er ikke noe absolutt tak. Det er en norm for hvordan lønnsoppgjørene skal være, sier Aune og viser til hva det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget har sagt om disse kriteriene.

Bratten: - Forstår ikke NJ

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sier som kringkastingssjefen at hun ikke forstår hvorfor NJ ikke gjorde som de fem andre forbundene.

Hun peker på at partene var enige om å legge virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter til grunn:

- Når vi legger disse kriteriene til grunn, er det ingenting som tilsier at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet i år, sier Bratten ifølge en pressemelding fra Spekter.

Richard Aune i NRKJ mener på sin side at nettopp slike kriterier forsvarer høyere krav. Han peker på at NRK har en god økonomi, at det er gjennomført stor grad av effektivisering og at det er påvist lønnsforskjeller.

- Dette er et krav som er innenfor frontfagsmodellen, sier Aune til Nettavisen.

Dette var forslaget meklingsmannen la på bordet i meklingen mellom Spekter/NRK og Norsk Journalistlag.

Et viktig krav for NJ-journalistene i NRK var likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere og en ny avtale som forplikter NRK til å gi alle medarbeidere riktig kompetanse. Heller ikke her ble partene enige.

NJ-leder i NRK Richard Aune i heisen på vei ut fra Riksmeklingsmannens kontor etter meklingsbruddet tirsdag.

