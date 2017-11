Her er Nord-Koreas store eksportartikkel

Mens vestlige land forsøker å strupe økonomien til Nord-Korea, er Pyongyangs kunstnere ettertraktet av afrikanske statsledere.

Verdens største bronsestatue står ikke i innløpet til verdensmetropolen New York, men på en støvete høyde utenfor Dakar i Senegal.

Statuen «Monument de la Renaissance africaine» viser en muskuløs senegaleser som holder sin beskyttende hånd rundt en barmfager og lettkledd kvinne med kjolen trukket opp og det ene brystet blottet. Paret stiger opp av en vulkan. På venstre arm sitter et barn og peker framover.

Andre inntektskilder for Nord-Korea: Nordkoreanere jobber under slavelignende forhold i Kina

Den 49 meter høye bronsestatuen er to meter høyere enn Frihetsgudinnen i New York. Verdens største bronsestatue ble reist i 2010, av daværende president Amdoulaye Wade. Han ville reise et minnesmerke etter seg før han gikk av i 2012. Statuen skal minne Senegal om landets uavhengighet fra Frankrike i 1960.

VERDENS STØRSTE BRONESTATUE: Her er Kim Jong-uns største eksportartikkel. «Afrikansk renessanse», eller «Monument de la Renaissance africaine» i Dakar i Senegal er verdens største bronsestatue, bygget av Nord-Korea.

KABILA STATUE: Denne statuen av Den demokratiske republikken Kongos tidligere statsminister Laurent Kabila er laget av koreanske Mansudae Overseas Project.

Hadde ikke penger til å betale

Prislappen på den enorme statuen var 150 millioner kroner.

- Bare nordkoreanerne kunne bygge min statue, jeg hadde ingen penger, sa Wade til Wall Street Journal i 2010, skriver Bistandsaktuelt. Wade betalte med statseid land, som Nord-Korea solgte til høystbydende.

Den seksualiserte stilen vakte ikke bare begeistring i muslimske Senegal, og statuen har ikke blitt den turistmaskinen som daværende president Amdoulaye Wade hadde håpet.

4000 ansatte



TRE DIKGOSI-MONUMENT: De tre bronsestatuene i Botswanas hovedstad Gaborone, viser de tre høvdingene Khama III av Bamangwato, Sebele I av Bakoena, og Bathoen I av Bangwaketse. Statuene ble laget av Mansudae Overseas Project og avduket i 2005. De er landets største turistattraksjon.

Bistandsaktuelt skriver at minst 20 afrikanske statsledere har brukt ekspertisen til selskapet Mansudae Overseas, som er den internasjonale grenen av det nordkoreanske statsselskapet Mansudae Art Studio.

Det nordkoreanske selskapet har 4000 ansatte, blant dem cirka 1000 kunstnere. Selskapet holder til på 120.000 kvadratmeter i Pyongyang.

Selskapet har laget det meste av offisiell kunst i Nord-Korea. Den pompøse og propaganderende stilen er ikke lenger den foretrukne hverken i vesten, i Russland eller i Kina, men blant en del afrikanske ledere er uttrykksformen forlokkende, og prisen hyggelig.

160 millioner dollar



Siden 2000 skal selskapet ha tjent 160 millioner dollar på afrikanske byggeprosjekter.

Bare i Namibia skal de ha solgt sine tjenester for 66 millioner dollar. Der bygde Mansudae Art Studio minnesmerket Heroes' Acre (ferdig i 2002), Okahandja Military Museum (ferdig i 2004), presidentpalasset i Windhoek som åpnet i 2008 og Independence Memorial Museum, som sto ferdig i 2014.

Selskapet har også solgt kunstneriske tjenester til Angola, Benin, Cambodia, Etiopia, Mosambik og Zimbabwe, står det på Wikipedia.

Mest sett siste uken