Kjell Inge Røkke er tilbake på topp.

Kjell Inge Røkke er tilbake på toppen av listen over Norges rikeste personer etter et sterkt år for selskapet hans Aker. Svein Støle, eks-journalisten som grunnlag meglerhuset Pareto, følger på andre plass.

Etter de to selvskapte milliardærene føler en rekke arvinger personer som har arvet store deler av pengene sine. Det gjelder Andresen-søstrene Katharina og Alexandra (på 3. og 4. plass), Reitan-brødrene Ole Robert og Magnus (9,. og 10. plass), samt Wilhelmsen-arving Margaret Boel Garmann (7. plass).

Også Trond Mohn (5. plass) er arving, ettersom han overtok selskapet sitt Framo, fra faren Frank Mohn. Det samme gjelder Tronds sønn Fredrik Wilhelm (8.), Elsa Helene Sundt (11. plass), Tor Øivind Fjeld (12. plass), samt Rannfrid (13. plass) og Dag Rasmussen (16. plass).

