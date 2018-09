Her er sjefen som inviterte 530 ansatte med partnere til Barcelona

- Det var verdt hver krone, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt i Risa AS.

Et av Norges største entreprenørselskap, familieeide Risa AS, feiret nylig 70 år med brask og bram.

Firmaet inviterte forrige helg alle ansatte med ektefeller/samboere til Barcelona.

- Totalt 530 ble med på turen, og de som ikke ble med, angrer som bare det, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt til Nettavisen.

- Flere burde gjøre det samme!

- Hva var høydepunktene gjennom helgen?

- At vi i ledelsen og de ansatte kom tettere på hverandre, vi badet, lå på solseng, spilte volleyball og ble godt kjent. Dette er teambuilding på sitt beste, sier sjefen.

- Flere bedrifter burde gjøre det samme! Dette kommer vi til å snakke om i flere år fremover.

Risa har 608 ansatte og en omsetning på nærmere 1,7 milliarder i 2017.

FIRMATUR: Entreprenørselskapet Risa fløy 530 ansatte med ektefeller/samboere til Spania.

Hemmelig pris - egenandel

- Hva var prislappen?

- Det vil vi ikke ut med, men det var verdt hver krone, forteller Tvedt.

- Hva med egenandel per person?

- Ja, vi la inn en egenandel per person for at turen skulle være litt forpliktende, sier sjefen.

Etter det Nettavisen erfarer, ligger egenandelen i «mellomsjiktet», så den er litt høyere enn en symbolsk sum.

I fire-fem år har bedriften planlagt jubileumsturen. Ikke noe har vært overlatt til tilfeldighetene, ifølge Tvedt.

- Vi har vært opptatt av detaljene for å få dette best mulig og foretatt risikoanalyser underveis, sier han.

Alkohol-begrensninger

- Hva med festing og alkohol, var det noen restriksjoner?

- Ja, både når det gjaldt tidspunkt og konsum, kom vi med anbefalinger, og vi oppfordret alle til å ta vare på hverandre. Vi styrer jo ikke de ansattes oppførsel, men de er voksne mennesker, som tok fornuftige valg, så jeg vil berømme dem for eksemplarisk adferd, sier sjefen tydelig stolt.

- Hva med deg, kunne du slappe av på turen?

- Nei, som toppsjef kunne jeg ikke det, men jeg storkoste meg likevel, sier Tvedt.

- Er det noe dere kunne eller burde gjort annerledes?

- Vi skal ha et evalueringsmøte til uken, men jeg tror vi traff godt, avslutter Tvedt, strålende fornøyd.

KJENDISFAKTOR: Alex Rosèn var hyret inn for å gjøre ablegøyer på turen til Risa.

- Har spart i 70 år

Med på turen var seniorrådgiver Tor Bjarne Olsson, som er full av lovord.

- Det var fantastisk, folk pratet og koste seg hele helga. Det er med på å bidra til samhold og kultur. Risa har vært et familieeid selskap siden 1948, og da er naturlige at vi legger til rette for at familien vår, de ansatte, har det bra sier Olsson til Nettavisen.

STOLT: Eier Bjørn Risa.

På spørsmålet om slike turer vil synes på arbeidstempo og sykemeldingsgrad, svarer Olsson bekreftende.

- Vi har allerede et svært lavt sykefravær og meget høy arbeidsmoral

. Håpet er å knipe enda litt mer inn på sykefravær og opprettholde den høye motivasjonen og trivselen, sier han.

- Stolt og ydmyk

Tredje generasjon-eier Risa skrøt av oppmøtet:

- Det er utrolig flott at så mange har tatt seg tid til å være med på turen. Mange har også stått på for at turen kunne gjennomføres. Jeg blir både stolt og ydmyk når jeg ser så mange glade folk her i finværet, sier kultursjef og Risa-eier Bjørn Risa til Nettavisen.

