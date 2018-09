Her er verdens dyreste elbiler

De nye superbilene går på strøm. Her er de råeste og dyreste som kan kjøpes.

Før vi starter lista, skal det sies mange superbiler med el-motor er under utvikling og at flere av dem vil se lyset i enden av Lærdalstunnelen om ikke alt for mange år.

17,5 millioner kroner



RIMAC: Bilprodusenten Rimac markerte seg kraftig med Concept One, og har nå fått Porsche som medeier. Nå er Rimac Concept Two klar, og den er enda råere enn forgjengeren.

Kroaten Mate Rimac tok verden med storm da han i 2011 lanserte Rimac Concept One. Den ble kåret til verdens raskeste bil i 2013.

- Om dette er fremtiden, er jeg SÅ klar, var Richard Hammonds kommentar da elbilen kjørte fletta av Lamborghini Aventador S og hybriden Honda NSX i bilprogrammet The Grand Tour.

Han totalvraket forøvrig en av dem (les egen sak her). Ulykken ga Rimac mye oppmerksomhet og flere bestillinger.

Rimac One ble produsert i åtte eksemplarer. Prisen var et sted mellom 15 og 20 millioner kroner.

I år kommer Rimac Concept Two som er enda råere enn forgjengeren. Bilen har fire motorer som tilsammen gir 1914 hestekrefter. Null til 100 gjør den på 1,97 sekunder.

Til sammenligning: Verdens raskeste serieproduserte bil - Bugatti Veyron - har 1001 hestekrefter.

I tillegg er Rimac spekket med teknologi. Blant annet låser den opp døra ved ansiktsgjenkjenning.

Pris: 1,8 milloner euro, som tilsvarer cirka 17,5 millioner kroner.

Etter planen skal det lages 150 eksemplarer av bilen, skriver Rimac på sin hjemmeside. Tross den stive prisen har etterspørselen vært stor, skrev Motor1 i mars.

16,5 millioner kroner

PININFARINA PFO: I 2020 kommer Automobili Pininfarina med en elektrisk superbil. Den vil bli produsert i noen hundre eksemplarer og ha en prislapp på cirka 2 millioner dollar, Det tilsvarer cirka 16,5 millioner kroner.





Foreløpig er det lite vi har sett til Pininfarinas nye elektriske superbil. Pininfarina PFO vil bli presentert først i 2019 under Geneva Motor Show og skal være klar for levering i siste halvdel av 2020. Vi tar den med i lista fordi du kan nok kan ytre din interesse, hvis du har 16,5 millioner kroner å bruke.

Til CNN Money sier sjefen for Automobili Pininfarina, Michael Perschke, at bilen vil ha en kjørelengde på 48 mil. Bilen skal gjøre 0-100 km/h på under 2 sekunder og ha en toppfart på over 400 km/h.

Det skal bare selges noen hundre eksemplarer av bilen. Planen er å lansere flere elektriske biler fra Automobili Pininfarina etter at denne superbilen har sett dagens lys.







12,4 millioner kroner

NIO EP9: Her er Kinas superbil med elmotor. NIO har flere biler på tegnebordet, men EP9 er verstingen.

Nio EP9 er Kinas superbil med elmotor. Bilen har en toppfart på 195 mph som tilsvarer 314 km/h. Nio lagde først seks eksemplarer av EP9. På grunn av stor etterspørsel, bestemte selskapet seg i april 2017 for å bygge ytterligere 10 eksemplarer, skrev Motor Authority da. Prisen: 1,48 millioner dollar, som tilsvarer 12,4 millioner kroner.

Nio jobber også med å utvikle en Nio EVE og flere andre biler som er tenkt for vanlige forbrukere.

6,2 millioner kroner



ELEKTRISK I GAMMEL INNPAKNING: Genovation GXE er verdens raskeste elbil bygget for vanlige veier.

Amerikanske motorentusiaster elsker Corvette, og Genovation GXE er en Corvette med to elmotorer som gir 800 hestekrefter, og batterier nok til en rekkevidde på 28 mil. I motsetning til de fleste andre elbiler, så har denne en sjutrinns manuell girkasse.

Girkassen skal gjøre at bilen har høy akselerasjon samtidig som den kan nå høy topphastighet, skriver cnet.com. Den skal gjøre null til 100 på under tre sekunder og har en topphastighet på 336 km/h. Det gjør den til verdens raskeste elektriske bil som du kan kjøre på veien.

Genovation GXE kan du reservere her. Det skal etter planen bygges 75 stykker av den, og prisen er 750.000 dollar som tilsvarer cirka 6,2 millioner kroner. Sjekk video av hastighetsrekorden her.

2,1 millioner kroner

RAPIDE: Aston Martin bytter ut diger motor med elmotorer når RapidE kommer i 2019.

Aston Martin RapidE skal produseres i 2019, så her er det bare å ha pengene klar. Aston Martin vil lage 155 eksemplarer og sette prisen til 255.000 dollar, ifølge Business Insider, som tilsvarer litt over 2,1 millioner kroner.

Bilen vil ha mellom 800 og 1000 hestekrefter, og AM-sjef Andy Palmer tror at RapidE kommer til å dukke opp i en James Bond film i fremtiden.

- Det er en utrolig bra bil å stikke av i, sier han til Automotive News og viser til at bilen kommer til å ha mye kraft i tillegg til britisk luksus.

2 millioner kroner



TESLA: Teslas dyreste bil, er Tesla Roadster Founders Edition.

Teslas dyreste bil er Tesla Roadster Founders Edition som du nå kan reservere for 2.040.000 kroner her. Tesla skriver at Roadster er verdens raskeste bil med topphastighet 400 km/h, null til 100 på 2,1 og rekkevidde på 100 mil. Når du får den er usikkert.

Cirka 1 million kroner



PORSCHE TAYCAN: Porsche kommer snart på markedet med sin første elbil.

Porsche Taycan kommer på markedet i 2019. Dette er Porsches første serieproduserte elbil. Som konsept hadde den navnet «Mission E». Allerede nå kan kunder i Norge reservere bilen (her) mot 20.000 kroner i forskudd. Prisen er ikke kjent. Den skal være «konkurransedyktig» sier Porsche. Det betyr trolig at den blir liggende et sted litt over 1 million kroner.

To motorer skal gi mer enn 600 hestekrefter. Dette blir en 4x4 som gjør 0-100 km/t på rundt 3,5 sekunder og 0-200 km/t på under 12 sekunder. Batteriene skal holde i 48 mil på en ladning.

Bilen kommer med bakseter og bakdører hengslet i bakkant.

Les mer her: Norge først i verden: Åpner for å reservere Porsche Mission E



Cirka 1 million kroner

TOMAHAWK: Tomahawk blir utviklet av en liten bilprodusent i Canada som heter Dubuc Motors.

Den kanadiske sportsbilen Tomahawk har vært under utvikling en stund, og skal etter planen være klar for levering i 2018. Dette er en sportbil med fire seter.

Bilen har 800 hestekrefter, gjør 0-100 km/h på 2 sekunder og har en rekkevidde på 64 mil i følge hjemmesiden.

Mest sett siste uken