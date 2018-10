Her får du drømmebolig til en fjerdedel av Oslo-priser

Kommunen er i vekst, har rikelig med idrettsanlegg og et godt kulturtilbud - og har boligpriser på 25 prosent av Oslo-nivået.

OSLO (Nettavisen): Steinkjer i Trøndelag er den av de store kommunene i Norge der prisdifferansen på brukt enebolig er størst i forhold til Oslo, ifølge Nettavisens oversikt. Mens snittprisen i hovedstaden er 58.730 kroner per kvadratmeter, er den 16.124 kroner i Steinkjer. Prisdifferansen på 42.606 kroner betyr - for en tenkt enebolig med 140 kvadratmeter boareal - at den vil koste rundt seks millioner kroner mindre i Steinkjer enn i Oslo. Kristiansund, Karmøy, Ringsaker og Levanger er andre kommuner som har en tilsvarende prisdifferanse.

- Lavere lønninger i Steinkjer enn i Oslo er nok én av forklaringene på forskjellen, men Steinkjer er en flott kommune å bo i. Vi er blant de beste i landet på idrettsanlegg, og vi har et rikt kulturliv, sier eiendomsmegler Trond Petter Strandvik i Eiendomsmegler 1 til Nettavisen.

Kommune i vekst

Han peker på at folketallet i Steinkjer også er i svak vekst. Kommunen har per nå 22.143 innbyggere.

Strandvik har en bolig i Sparbu i Steinkjer kommune ute for salg på Finn.no nå. Den ligger i Måssåbergvegen i et etablert boligfelt, ble oppført i 1983, har tre soverom, et boligareal på 163 kvadratmeter (primærrom) og en prisantydning på 2.260.000 kroner, litt under snittet for Steinkjer og en fjerdedel under snittet i Oslo.

I Sparbu i Steinkjer kommune er denne eneboligen til salgs for litt over to millioner kroner.

Boligen har treningsrom, tv-stue med flislagt gulv og varmekabler, bad med boblebad og dusj og laftet grillhus i hagen.

Tomta er på 530 kvadratmeter (festet). Fra boligfeltet er det tre kilometer til skole, en kilometer til dagligvarebutikk og 15 minutter å kjøre inn til Steinkjer sentrum. Det er 1,2 kilometer til Sparbu stasjon, der det går tog til Steinkjer.

Topp ti med størst Oslo-differanse

Etter Steinkjer er det Kristiansund i Møre og Romsdal, Karmøy kommune i Rogaland, Ringsaker kommune i Hedmark, Levanger kommune i Trøndelag, Haugesund kommune i Rogaland, Elverum kommune i Hedmark, Skien kommune i Telemark, Grimstad kommune og Arendal kommune, begge i Aust-Agder, som har den største prisdifferansen til kvadratmeterprisene i Oslo.

Fakta: Kommunene med størst prisdifferanse til Oslo

Steinkjer -42.606 kroner



Kristiansund -41.583 kroner



Karmøy -41.314 kroner



Ringsaker - 40.811 kroner



Levanger - 40.158 kroner



Både Steinkjer, Kristiansund, Karmøy, Ringsaker og Levanger har en prisdifferanse på 40.000 eller mer, de andre like under.

I denne tabellen kan du sjekke de siste kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå for brukt enebolig i 59 store kommuner:

