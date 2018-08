Her får du enebolig til under 1 million kroner

I Oppland og Aust-Agder finner du noen av Norges rimeligste eneboliger akkurat nå.

OSLO (Nettavisen): Boligprisene fortsatte opp i juli, og i snitt må du nå betale 3,1 millioner kroner for å få deg en bolig i Norge. Er drømmen en enebolig, er mange villige til å betale mer, men det finnes fortsatt muligheter til under 1 million kroner. Vi har sett på noen av eneboligene som ligger ute til salgs i denne priskategorien akkurat nå.

Oslo på topp, Oppland billigst

Ser du etter enebolig, er Oslo klart det dyreste stedet du kan bo. Her er kvadratmeterprisen for en enebolig i 59.796 kroner (2. kvartal 2018, pris per kvadratmeter p-rom). I den andre enden av skalaen ligger Oppland, der kvadratmeterprisen er 18.563 kroner, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. (Se tabell lenger ned).

Vakkert ved Randsfjorden

En av boligene som ligger ute til salgs på Finn.no ligger vakkert til ved vestsiden av Randsfjorden nær Hov i Søndre Land kommune nettopp i Oppland og har en prisantydning på 890.000. Men prisen blir i løpet av uken justert ned til 790.000, ifølge megler Geir Heimdahl i Heimdahl & Partnere.

VED RANDSFORDEN: Denne eneboligen fra 1955 ligger ved Randsfjorden, 15 kilometer fra Hov og 20 kilometer fra Dokka. Prisantydning blir satt til 790.000, opplyser megler til Nettavisen.

- Det har vært en fellesvisning og flere privatvisninger, og vi har interessenter, men foreløpig er det ikke kommet noe bud, sier Heimdahl til Nettavisen og forklarer at det ikke er stor pågang av kjøpere i dette området.

- I en bolig til under en million kroner er det typisk noe å ta tak i, og det er det her også, blant annet kan det være utfordrende med bad i kjelleren, men det er ikke noe som krever tiltak umiddelbart, sier megler.

Boligen er bygget i 1955, boarealet er på 102 kvadratmeter (p-rom) og tomta på halvannet mål (1536 kvadratmeter), fremgår det av boligannonsen.

Utsikt til Gudbrandsdalslågen

Om vi holder oss i Oppland, finner vi også en bolig som ligger ute med en prisantydning på 490.000 kroner. Den ligger i Kongsvegen i Tretten i Øyer kommune med utsikt til Gudbrandsdalslågen. Det er 1 kilometer til Tretten sentrum og 30 kilometer til Lillehammer.

LITEN BOLIG, STOR TOMT: Denne eneboligen i Tretten ligger ved Gudbrandsdalslågen. Prisantydning 490.000 kroner.

Byggeår er 1967, og både utvendig og innvendig er det en bolig med mye 70-tallspreg. Det er en liten enebolig med et soverom og bare 44 kvadratmeter boareal, men til gjengjeld er det en romslig tomt på 4491 kvadratmeter der store deler er naturtomt, fremgår det av annonsen.

- Det er så langt ikke kommet inn noe bud, sier megler Cato Olsen i DNB til Nettavisen.

UTSIKT OVER LÅGEN: Fra eiendommen i Kongsvegen har du utsikt til Gudbrandsdalslågen. Huset er lite, men tomta er på 4491 kvadratmeter.

Landlig i Gjerstad

Den tredje og siste eneboligen i vår oversikt med boliger til under 1 millioner kroner finner vi i Gjerstad i Aust-Agder. Boligen i Vestølveien, nær Gjerstad skole, er opprinnelig oppført i 1870 med tilbygg fra 1940- og 50-tallet. Den ligger ute med en prisantydning på 690.000 kroner. Den har tre soverom, boareal på 116 kvadratmeter og en tomt på ett mål (1001 kvadratmeter). Det hører med garasje/verksted, og det er to biloppstillingsplasser i felles garasje, går det fram av annonsen.

KJØKKEN FRA 1975: Om du ikke lar deg skremme av oppussingsbehov eller kjøkkeninnredning fra 1975, er dette kanskje en bolig for deg? Eneboligen ligger i Gjerstad i Aust-Agder og ligger ute med en prisantydning på 690.000 kroner.

Megler Jan Terje Halvorsen i Sørmegleren sier til Nettavisen at dette er en bolig med enkel standard og avgjort behov for oppussing. Han trekker fram at eiendommen ligger i et område med gode muligheter for jakt- og friluftsliv. Det er en stor statsalmenning i Gjerstad, og det er kort vei til skiløyper og badeplass.

Eiendommen ligger i landlige omgivelser med utsikt. Det er sju minutters kjøring til dagligvarebutikk og skole og 15 minutter til knutepunktet Brokelandsheia på E18.

GJERSTAD: Denne eneboligen i Gjerstad i Aust-Agder har fin utsikt, nærhet til turterreng og ligger en 15 minutters avstikker fra E18. Nå er den til salgs med prisantydning 690.000 kroner.

