Her får du luksus til halve prisen

Boligen kunne vært plassert på Oslos beste vestkant. Det er den ikke, og prisen er deretter.

377 kvadratmeter luksus, med porttelefon, automatisk smijernsport, flislagt gårdsplass, fem soverom, tre bad, boblebad, badstu, vinkjeller og en standard verdig for beste vestkant. Prisantydning: 13,5 millioner kroner.

Boligområdet kunne også gått for å være vestkant. I det rolige og veletablert boligområdet Høybråten i Oslo er det kort vei mellom eplehager og grøntområder.

- Det er en helt unik bolig og Høybråten er et populært og veletablert område som mange ønsker seg til, men det er klart, hadde boligen ligget på Vinderen eller i Bærum ville prisen vært en helt annen, sier megler Magnus Gjellan i Nordvik & Partners. Han påpeker at prisen også er lavere fordi dette er en tomannsbolig og ikke en frittliggende enebolig.

Delt by



Likevel: Fordi Høybråten ligger i Groruddalen, like ved blokkområdene på Stovner, er prisen under halvparten av Vindern, Holmenkollen eller Bygdøy.

BAD: Standarden er høy i tomannsboligen på Høybråten.

At Oslo er en delt by, med store forskjeller mellom øst og vest, er en kjensgjerning som blant andre ordfører Marianne Borgen har adressert i Nettavisen.

- Oslo - den delte byen. Her kan du få plass, komfort, kvalitet og luksus i et hyggelig og etablert villastrøk. Men fordi vi befinner oss i Groruddalen og ikke på Frogner eller Bygdøy koster herligheten 13,5 millioner i stedet for 30 millioner, skriver sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness på sin Facebook-side og viser til boligen på Høybråten som nå er til salgs.

Dobbelt så dyrt



- Det er stor prisforskjell i Oslo. På den ene siden av byen betaler man dobbelt så mye som i den andre siden. I de mest ekstreme områdene - på Bygdøy med strandlinje - ville en slik bolig kostet 70 - 80 millioner og mer, sier meglerveteran Nils Nordvik.

- Det er ikke fordi det er negativt å bo østover, ikke i det hele tatt, men steder som Snarøya og Bygdøy har blitt ekstremt popoulære. Det samme gjelder Vettaklollen og Holmenkollen. Her er det mange som vil bo, og de har masse penger.

NORDVIK: Megler Nils Nordvik i Nordvik & Partners.

SVs Audun Lysbakken i 2012: – Boligprisene skaper klasseskille

- Har det blitt større prisforskjeller de siste årene?

- Ja, det ekstreme blir mer ekstremt, sier megler Nordvik og legger til:

- Men øst og vest begynner også å flyte over i hverandre. Husk at Grünerløkka var Oslo Øst tidligere. Nå er det Oslo Vest.





