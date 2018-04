Her får NAV-sjefen Sløseriprisen 2017

NAV sendte penger til etterlyste kriminelle på rømmen fra politiet.

HASLE (Nettavisen): - Jeg forstår at denne saken har vunnet Sløseriprisen. Det kan ikke fortsette sånn, sier NAV-sjef Sigrun Vågeng til Nettavisen.

NAV er vinner av Sløseriprisen 2017 for saken om at NAV utbetaler hvert år utbetaler millionbeløp i støtte til kriminelle på flukt på politiet. Prisen ble utdelt av Sløseriprisjuryens leder, og administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Karine Ugland Virik.

Les også: På rømmen fra politiet, får penger fra NAV

NAV fikk 38 prosent av stemmene til Nettavisens lesere, til sammen over 7.700, noe som er suverent mest av noen sløserivinner.

- Vi tar imot prisen og skal sette den på hyllen min. Det skal være en påminnelse om at både jeg og resten av offentlig forvaltning må jobbe skikkelig og godt med å drive godt forvaltning. Det jobber vi med hver dag og det skal vi fortsette med, sier Vågeng.

VINNER: NAV-direktør Sigrun Vågeng tar imot Sløseriprisen og skal sette den på hylla.

Blir tredje vinner

Det er NAV som sender pengene til de etterlyste personene, selv om Justisdepartementet setter reglene som NAV må følge. Vågeng mener derfor ikke NAV fortjener prisen, men snarere politikerne.

Les også: NAV vant Sløseriprisen

- Jeg kjenner at jeg ikke er riktig adressat. Det er politikerne og ikke Arbeids- og velferdsetaten som lager lovene, sier Vågeng til Nettavisen.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum sier imidletid i en kommentar at NAV helt siden 2009 burde ha kjent til dette smutthullet i lovverket uten å gjøre nok for få hullet tettet.

Les også: NAV var passive og sendte milliarder til kriminelle

«Når en sak er så urimelig som denne, så har NAV et klart ansvar for å si fra og få stoppet galskapen. I stedet la de dommen fra 2009 i skuffen og lot pengene flyte. NAV fortjener Sløseriprisen for 2017», skriver han.

- Har vært kjent

Praksisen med utbetaling av NAV-støtte til folk på flukt fra politiet har foregått i minst ni år. Først da TV 2 omtalte saken i fjor, ble det fart på sakene og en lov som skal stoppe praksisen er nå like rundt hjørnet.

Vågeng sier at de har jobbet for å endre loven allerede før TV 2s avsløring.

- Vi har gjort departementet kjent med vårt syn på saken for lenge siden. Nå er det fremmet en lov i stortinget for å endre dette i Stortinget, den har vi støttet og nå skal vi sørge for å gjøre dette på en bedre måte i fremtiden, sier Vågeng.

- Men kunne dere ikke gjort mer, dere kunne gått til media tidligere eller sørget for at det var mer oppmerksomhet rundt saken?



- Vårt syn har vært godt kjent i mange år. Man kunne alltid sagt at man kunne gjort mer og jeg sier ikke at vi ikke gjort enda mer, men nå kommer det en lov som endrer denne praksisen og vi konsentrerer oss om det nå, sier Vågeng.

Uenig

Ifølge Jon Christian Elden er imidlertid utbetalinger til folk på flukt i utgangspunktet ulovlig og at NAV har vært pliktig til å stoppe utbetalingene.

- Det er ikke vi enig i, og det er heller ikke Justisdepartementet eller Arbeids- og sosialdepartementet heller, sier NAV-sjefen, som altså mener at en lovendring var nødvendig for at sløseriet kunne ta slutt.

Mest sett siste uken