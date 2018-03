Her kommer 30 rekkehus på Yachtværftet

Veidekke fikk kontrakten på oppføring av 30 rekkehus i boligprosjektet Yachtværftet på Landøya i Asker.

Nesbukta 6 AS, som er eid 50/50 av Båtgutta AS og Neptune Properties AS, har inngått avtale med Veidekke om å oppføre boligprosjektet Yachtværftet på Landøya i Asker kommune. Kontrakten er en totalentreprise verdt drøyt 100 millioner kroner ekskl. mva, melder estatenyheter.no

Les også: Ny Neptune-sjef

Oppdraget omfatter oppføring av 30 tre-etasjers rekkehus, tilhørende utomhusarealer og et felles underjordisk garasjeanlegg.

Se boligvideo av det spesielle huset:

Prosjektet ligger i det maritime miljøet ved det gamle lystbåtverftet på Landøya/Holmen i Asker, med kort avstand til dagligvareforretninger, serveringssteder og mange andre servicetilbud.

Området har også flere barnehager, skoler og en ny flott svømmehall.

Rekkehusene varierer i størrelse fra 145 kvadratmeter til 158 kvadratmeter og blir oppført i bindingsverk av tre. Alle boligene får private hager, markterrasser og takterrasser.

Bak selskapet Båtgutta AS står Ivar Tollefsens selskap Fredensborg og Union-sjef Øystein A. Landviks selskap Tersus.

Fredensborg er majoritetseier i Båtgutta AS med snaut 60 prosent, etter at selskapet i henhold til Bizweb kjøpte seg opp fra en eierandel på 40 prosent i mai 2017. Nesbukta AS ble stiftet i november i fjor.

LES OGSÅ: Stø kurs for Tollefsen, Landvik & Co

Utstrakt Veidekke-samarbeid

Neptune har allerede avtaler med Veidekke om bygging av flere andre prosjekter som Holtet Horisont I og Holtet Horisont II nær Bekkelaget i Oslo og Ensjøhøyden på Ensjø.

Totalt skal Veidekke nå bygge 219 leiligheter for Neptune i Oslo og 30 rekkehus i Asker til en samlet verdi på omlag 600 millioner kroner. – Gjennom prosjektene på Holtet, Ensjøhøyden og Nesbukta fortsetter Neptune sin strategi om å bygge moderne og effektive boliger. Vi er selvsagt svært tilfreds med å kunne videreføre vårt gode samarbeid med Veidekke til nok et spennende prosjekt, sier prosjektdirektør Thorbjørn Conradi i Neptune Properties. Byggearbeidene på Landøya/Holmen i Asker planlegges igangsatt før sommeren. Les flere saker på estatenyheter her. Se flere boligvideoer:

Mest sett siste uken