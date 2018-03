Her kommer 59 nye boliger i Oslo sentrum

Fikk endelig tillatelse til 59 boliger.

Først ville Byantikvaren tilbakeføre et hus som var fjernet fra Gul liste. Så klaget naboene på prosjektet. Nå har Aspelin Ramm fått fullt gjennomslag hos fylkesmannen, melder Estatenyheter.no

«Selv om bygningen er fjernet fra Gul liste, har den kulturminneverdi som et opprinnelig løkkebygg i området.

Det er også knyttet kulturminneverdi til bygningen som et institusjonsbygg for den private pleie- og omsorgssektoren i byen.

Byantikvaren anbefaler primært en tilbakeføring av bygningen, men på grunn av de mange endringene er det ikke aktuelt å føre bygningen på Gul liste igjen.»

Det skrev Byantikvaren i sin første uttalelse i saken i november 2016. Murbygningen som det refereres til, er beliggende i Pilestredet 77 og er på 2+1 etasjer og ble oppført på slutten av 1800-tallet.

Bygningen fungerte som byvilla/bygård frem til rund 1916, da den rom for rom ble konvertert til Fru Frølichs Barneklinikk.

Det var arkitekt Kristian Biong som utarbeidet tegningene som grunnlag for konverteringen av løkkehuset til institusjon.

Bygningen fungerte som klinikk for både den nevnte klinikken, Norske Kvinners Sanitetsforening og til slutt for Menighetssøsterhjemmet.

Bygningen stod uendret frem til 1977, da volumet ble utvidet og tilbygget og fasaden transformert.

Byantikvaren frarådet tiltaket sterkt «da det vil svekke bevaringsverdiene i villaområdet nord for eiendommen, og får negativ innvirkning på Stensparken og Fagerborg kirke».

Byantikvaren fikk imidlertid ikke gehør for dette hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Men utfordringene for boligprosjektet i Pilestredet 77-79 stoppet ikke der. Fra naboene kom det inn en rekke klager over kommunens rammetillatelse på oppføring av de tre boligblokkene.

I korte trekk hevdes det i klagene at tiltaket ikke er tilpasset det bevaringsverdige miljøet, at det ødelegger skillet mellom Majorstuen og Fagerborg, samt at tinglyst erklæring fra 1970 er tilsidesatt i saksbehandlingen.

Fylkesmannen fikk oversendt klagene i juli i fjor, og nå – med en beklagelse over «at fristen er blitt oversittet» – har fylkesmannen konkludert med at klagene ikke skal tas til følge.

Gjennomgangstonen i vedtaket er at fylkesmannen støtter kommunens (PBE) vurderinger i saken.

Fylkesmannen er også «enig med kommunen i at en økning av boliger i Oslo indre by er i tråd med politiske ønsker, og viser videre til at kommunen anser det som svært positivt at det etableres strøkstjenlig virksomhet i dette området».

– Vi kan ikke se at det er noen ulemper ved å dispensere fra reguleringsformålet, og slutter oss til kommunens vurdering av at vilkårene er oppfylt for å gi dispensasjon, heter det i vedtaket.

Ifølge nettsiden til prosjektet er 31 av leilighetene allerede solgt.

– Pilestredet 77-79 vil bestå av 3 frittstående bygninger med i alt 59 leiligheter. Mellom byggene er det lagt opp til grøntarealer, hvor mange av leilighetene i første etasje får egne markterrasser. Bygget på hjørnet er Pilestredet 77, som er det mest urbane bygget med 33 leiligheter og næringsseksjon i første etasje. Dette blir en moderne tolkning av de klassiske leilighetshusene på sentrale Fagerborg, heter det i prospektet.

