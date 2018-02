Her kommer det nye XXL-butikker

XXL vil åpne fire nye XXL-butikker i Norge i 2018, men snart er det fullt.

- Det er faktisk noen steder igjen i Norge hvor det er lønnsomt å åpne butikk, men vi nærmer oss slutten. Snart er det fullt, sier Fredrik Steenbuch, konsernsjef i XXL, til Nettavisen.

Norges største sportskjede XXL planlegger å åpne hele fire nye butikker i Norge i 2018, på Gjøvik, Storo, Bryne og i Arendal. Fra før har XXL 33 butikker i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Fullt i Finland

Men nå stanger sportsgiganten i taket i Norge. Hvis du ikke har XXL-butikk i nærheten av deg ennå, er sjansen stor for at toget er gått.

- I Finland er det fullt allerede, men i Sverige er det noe igjen. Veksten til XXL må komme på nett og i Østerrike, Sveits og Tyskland, sier Steenbuch.

XXL:SJEF: Fredrik Steenbuch i XXL er fornøyd med årets vinter.

Investorkontakt Tolle Grøterud i XXL viser til at XXL trenger å «fylle kartet», altså få en best mulig dekning av butikker rundt omkring i hele landet for å optimere balansen mot netthandel. Men også han bekrefter at den jobben snart er gjort.

- Vi er nesten ferdig med å åpne nye butikker, sier han, som sier at sportsgiganten vil ansette mellom 60 og 80 personer til å jobbe ved hver av de nye butikkene.

HER ER DET FRA FØR: Kart over XXL-butikkene i Sør-Norge. XXL har butikker i Mo i Rana, Harstad, Bodø og Tromsø.

- Til sammen vil vi trolig ansatte mellom 250 og 300 personer, sier han.

Høyere priser

XXL nyter godt av en snørik vinter og mens selskapet måtte kutte prisene for å få solgt produkter i fjor, er tilstanden en helt annen i år.

- For et år siden ga vi nærmest produkter vekk og vi prioriterte volum på bekostning av marginer. Det var helt vilt, sier Steenbuch.

Årets vinter, derimot, er det stikk motsatte.

- Vi ser betydelig bedre marginer enn i fjor. Prisene er høyere nå enn de var i fjor på samme tid og det vil de være fremover også, sier Steenbuch.

- Vi skjønte fort at det ble vinter og begynte å kjøpe. Vi er leveringsdyktige, men noe av konkurrentene våre begynner å gå tomme, sier han, som regner med at prisene vil ligge på omtrent samme nivå fremover.

Tøff konkurranse

Mange fysiske butikker, ikke minst den svenske kleskjeden Hennes&Mauritz, opplever salgsnedgang som følge av tøff konkurranse fra nett. XXL prøver å motvirke dette ved å selv bli størst på netthandel innen sportssegmentet. XXLs salgsvekst på nett var hele 40 prosent i kvartalet som gikk. Det er

- Vi jobber knallhardt med å gjøre nett til en større og større del av sjappa. Før åpnet vi så mange butikker som vi klarte, nå åpner vi så mange som vi må for å vokse. Det er et skifte i detaljhandel nå, sier Steenbuch.

Han tror imidlertid rene nettbutikker også har sine ulemper.

- Returer og frakt er mye dyrere. Det beste konseptet er nett og butikk i perfekt balanse, sier han.

Selskapet åpnet et nytt marked i fjor, med butikker i Østerrike. Selskapet omsatte for 69 millioner i kvartalet, men driftsresultatet var på negative 33 millioner kroner, noe selskapet mener bare skyldes kostnader ved oppstarten.

- Vi gjør det bra i Østerrike og bare elsker våre nye østerrikske kollegaer, sier Steenbuch.





