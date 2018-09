Her røyker Elon Musk marihuana

- Det er lovlig, ikke sant, sa Elon Musk og tok et drag.

Det var under et lengre intervju med radiovert Joe Rogan at Tesla-sjef og grunnlegger Elon Musk røyket det narkotiske stoffet marihuana.

Marihuana er lovlig i California. Rogan fyret opp en «joint» under intervjuet.

LOVLIG: Marihuana er lovlig i California der intervjuet ble gjort. Musk gjorde derfor ikke noe ulovlig.

- Er det en joint eller er det en sigar? spør Musk og får til svar at det var marihuana blandet med tobakk.

- Har du noen gang tatt en? spør Rogan.

- Ja, jeg tror jeg har prøvd en gang, svarer Musk.

- Å kom igjen a. Du kan vel ikke prøve på grunn av aksjonærer, sier Rogan.

- Det er jo lovlig, er det ikke? spør Musk.

Marihuana er ikke bra for produktiviteten. Det er en grunn for ordet «stein». Du bare sitter der som en stein på marihuana

- Ja, helt lovlig, sier Rogan og gir jointen til Musk som tar en drag av den og konstaterer at det passer bra med whisky som de også drakk under intervjuet.

ÉN GANG FØR: Elon Musk hevdet at han trodde han hadde prøvd mariuhana en gang tidligere.

Dette er ikke første gang Elon Musk blir spurt om han har røyka marihuana. I begynnelsen av august sa Elon Musk at han vurderte å ta Tesla av børs, og at en investor var villig til å kjøpe aksjene på 420 i kurs (les egen sak).

Senere samme måned sa Musk at Tesla blir værende på børs (les egen sak).

420, eller 4/20 eller 4. april er et kodeord for marihuana. Sammenfallet med det nevnte kursen gjorde at han til New York Times måtte forklare at han ikke var narkotikapåvirket, eller «stein», da han skrev denne berømmelige Twitter-meldingen om mulig investor på kurs 420 .

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

- Det virket som bedre karma at det var 420 dollar enn 419 dollar, sa han og la til: - Men jeg var ikke på marihuana, for å være klar på det. Marihuana er ikke bra for produktiviteten. Det er en grunn for ordet «stein». Du bare sitter der som en stein på marihuana.





Har du god tid, så kan du se hele intervjuet her:

