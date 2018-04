Her sjekker du skatten din

Får du igjen på skatten eller må du betale restskatt? Her sjekker du.

Onsdag kveld like før 22.30 ble skattemeldingene fra Skatteetaten lagt ut. Det vil altså si at du kan sjekke om du må ut med restskatt eller om du kan glede deg over ekstra penger inn på konto.

På Skatteetatens nettsider finner du utfyllende informasjon om innlogging i Altinn.



Tidlig onsdag kveld kunne ikke Skatteetaten si nøyaktig tidspunkt for når skattemeldingene ville bli tilgjengelige.

Feil like over midnatt - nå funker det



I fjor ble meldingene lagt ut like før midnatt, og pågangen på Altinn gjorde at mange opplevde å få feilmelding når de forsøkte å logge seg på.

Da Nettavisen sjekket var det store problemer i tidsrommet fra 02.00 og 03.00. Siden 03 ser det ut til at alt er i orden. Innloggingen til Altinn fungerer problemfritt i skrivende stund.

Her sjekker du om det blir restskatt

Skattemeldingen inneholder alle opplysninger om inntekt, gjeld og fradrag som Skatteetaten har fått inn automatisk. I tillegg inneholder den en automatisk forhåndsberegning av skatten din.

I den røde ringen i skjermbildet under ser du hvor du skal klikke for å få opp forhåndsberegningen.

Slik ser du ut etter at du har logget deg inn for å sjekke skatten din.

Husk at beregningen kun er en forhåndsberegning. Om du selv har endringer, eller Skatteetaten får inn nye opplysninger, kan skattefasiten din endres før det endelig oppgjøret blir klart i juni eller rett over sommeren.

Få med deg fradragene

I Skatteetatens Fradragsveileder får du oversikt over de vanligste fradragene du kan ha krav på. Men den er ikke komplett.

- Det er all grunn til å gå grundig gjennom skattemeldingen før den endelig leveringsfristen 30. april. Det kan være fradrag som du har rett til som ikke er først opp i skattemeldingen. Du må også sjekke at alle inntektene er kommet med, dette gjelder spesielt hvis du har mange andre småinntekter, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

Han minner om at tapet på å ikke føre opp fradrag er 240 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.200 kroner.

Pedersen lister i tillegg opp 40 tips som kan kutte skatten din.

