Hestehode-scenen fra «Gudfaren» ble spilt inn her. Nå er huset ute til salgs

Prisen på Beverly Hills-huset er ikke mindre enn 1,13 milliarder kroner.

LOS ANGELES (Nettavisen): En herregård i Beverly Hills i Los Angeles kan bli den dyreste eiendommen noensinne i California, hvis den blir solgt for prisantydning, skriver Business Insider.

Boligen, kjent som «The Beverly House», ligger ute for hele 135 millioner doller - litt over 1,13 millarder kroner med dagens valutakurs.

Den som sikrer seg eiendommen, vil få med seg filmhistorie på kjøpet. En av de mest ikoniske scenene i «Gudfaren» ble nemlig spilt inn her.

Hestehode-scenen

I klassikeren fra 1972, som er kjent som en av tidenes beste filmer, havnet karakteren Jack Woltz på feil side av Corleone-familien.

Det gjør at Woltz våkner opp i et blodbad, ettersom Corleone-familien har lagt et avkuttet hestehode i sengen hans.

Scenen er blant filmens mest minneverdige, og nå er altså huset der scenen ble spilt inn ute for salg.

Storslått

«The Beverly House» er en enorm herregård, som ligger på en eiendom på hele 14.000 kvadratmeter.

BERØMT: Hestehode-scenen er en av Gudfarens mest kjente.

Boligen ble bygd i 1927, men ble renovert og utvidet i 1990. Den har 19 soverom, og eiendommen inneholder også et ekstra hus med fem soverom.

Det er to svømmebasseng på eiendommen, en tennisbane og en terrasse med plass til over 400 mennesker, i tillegg til en rekke storslåtte rom og fasiliteter.

Marlon Brando som gudfaren.

Ifølge New York Daily News skal Jacqueline og John F. Kennedy ha tilbrakt deler av bryllupsreisen sin i «The Beverly House».

Boligen var tidligere eid av mediemogulen William Randolph Hearst, og var i 2016 ute for salg for 195 millioner dollar, ifølge Forbes.

Selv om prisen er kuttet med hele 60 millioner dollar, vil eiendommen bli Californias dyreste om den blir solgt for 135 millioner dollar. Den forrige rekorden er på 110 millioner.

